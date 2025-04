Samsung abandonne les Galaxy S20, cinq ans après leurs débuts

Un temps véritables stars de l’écosystème Samsung, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont reçu leur toute dernière mise à jour de la part de Samsung. Une bien triste fin.

Crédit : Frandroid

Si vous êtes l’heureux ou l’heureuse propriétaire d’un Samsung Galaxy S20, Samsung a une mauvaise nouvelle pour vous. La mise à jour de mars 2025 était la dernière déployée par le constructeur sur cette génération d’appareils.

Comme l’a remarqué Android Authority, Samsung a retiré les Galaxy S20 de la liste des smartphones encore pris en charge logiciellement. Cinq ans après leurs sorties, les mobiles tirent donc leur révérence, ou presque.

Un répit pour le S20 FE

Techniquement, Samsung n’avait annoncé que 4 ans de mise à jour pour cette génération de mobiles, mais le constructeur a joué les prolongations en avril dernier, promettant de faire passer les S20, S20+ et S20 Ultra sur un calendrier de mise à jour trimestriel pendant encore quelque temps. Un an après, le rab est bel et bien fini et la mise à jour de sécurité de mars 2025 sera donc le chant du cygne pour ces smartphones pourtant bien dotés.

Votre téléphone ne cessera pas de fonctionner du jour au lendemain pour autant. Cette obsolescence logicielle signifie juste qu’il ne sera plus protégé contre les éventuelles failles de sécurité et autres virus qui pourraient se promener sur le net. Il faudra donc faire attention à la manière dont vous l’utilisez ou songer à changer de téléphone. Pourquoi pas en revendant l’ancien et en optant pour du reconditionné ?

Crédit : Frandroid

À noter tout de même que les Galaxy S20 FE et S20 FE 5G restent, eux, encore sur le planning prévisionnel de mise à jour Samsung, mais probablement plus pour très longtemps. Il est probable que la firme sud-coréenne les abandonnent aussi d’ici à la fin de l’année en cours.

Samsung s’améliore

Si vous êtes frustré de voir votre mobile logiciellement abandonné par Samsung, sachez tout de même que le constructeur a depuis fait des efforts, puisqu’il propose désormais entre 6 et 7 ans de mise à jour sur ses téléphones. Un score comparable à celui d’Apple. Il aura par contre fallu l’intervention de l’Europe et de sa directive écoconception, qui impose 5 ans de mise à jour minimum, pour que Samsung se retrousse enfin les manches sur ce point.

Pour aller plus loin

Les smartphones les moins durables : qui sont les mauvais élèves des mises à jour ?

Et si vous ne voulez absolument pas abandonner votre smartphone encore en parfait état de marche, vous pouvez aussi aller fureter du côté des ROMs Android alternatives qui proposent souvent des suivis plus longue durée pour les mobiles les plus populaires. Attention, faire la transition de la version officielle d’Android vers ces systèmes d’exploitation alternatifs requiert de mettre les mains dans le cambouis. Vous serez prévenu.