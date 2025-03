Comment l’Europe a transformé les smartphones pas chers de Samsung en 2025

6 ans de mises à jour pour les Galaxy A ? Merci l’UE pour ce game changer.

Samsung Galaxy A56 // Source : Chloé Pertuis

Quand on parle de smartphones, les projecteurs sont souvent braqués sur les stars du haut de gamme, comme le Galaxy S25 Ultra de Samsung, qui a propose 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité cette année. Mais pendant ce temps, dans l’ombre, une petite révolution se prépare du côté des modèles plus accessibles, ceux qu’on appelle les « milieu et entrée de gamme ».

Et croyez-moi, ça mérite qu’on s’y attarde un peu, surtout quand on sait que sur les 222,9 millions de smartphones Samsung expédiés en 2024, 67 % appartiennent à la gamme A selon Canalys – oui, c’est énorme.

Alors, quoi de neuf pour les Galaxy A16, A26, A36 et A56 ? Ces smartphones viennent de recevoir une mise à niveau impressionnante : 6 ans de mises à jour OS et 6 ans de patches de sécurité.

Bonus pour les A16 et A26 : ils affichent maintenant une certification IP officielle, un indice qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière.

Merci l’UE et sa directive éco-design

Mais d’où vient ce changement ? C’est là que l’Union européenne entre en scène avec sa directive éco-design, un texte qui impose des règles strictes pour rendre les appareils plus durables et réparables. Concrètement, elle exige que les fabricants offrent au moins 5 ans de mises à jour OS et de sécurité à partir de la fin de la mise sur le marché d’un modèle. Si on imagine qu’un smartphone reste en vente 1 an, ça fait 6 ans au total. S’il reste 2 ans, on passe à 7 ans. Samsung a donc décidé de jouer le jeu à fond pour ses Galaxy A, et ça, c’est une sacrée victoire.

Ce qui est bluffant, c’est que malgré ce gros effort, les prix de ces modèles n’ont pas explosé. On aurait pu craindre une flambée, vu les coûts supplémentaires pour assurer un suivi aussi long, mais Samsung a réussi à garder les choses stables.

Par contre, il y a un petit couac avec le Galaxy A06 : ce modèle n’a pas eu droit au même traitement et ne sera pas vendu dans les pays régulés par l’UE. Trop compliqué – et trop cher – à mettre aux normes, sans doute. Résultat : ça risque de faire grimper un peu la moyenne des prix de vente de Samsung, et ça laisse une ouverture aux concurrents qui pourraient se faufiler sur le segment ultra-budget (comme Xiaomi ou Motorola).