Les Galaxy A rattrapent presque les Galaxy S sur cet aspect essentiel des smartphones

Samsung s’apprête à lancer une nouvelle génération de smartphones de milieu de gamme avec les Galaxy A56, A36 et A26, et il y a déjà une excellente nouvelle concernant leur suivi logiciel.

Dans une vidéo teaser récemment publiée, Samsung a dévoilé une information importante : les prochains Galaxy A56, A36 et A26 bénéficieront de six ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android. C’est une évolution significative par rapport aux modèles précédents, les Galaxy A35 et A55, qui ne recevaient que quatre mises à jour majeures d’Android et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. Samsung fait désormais un peu mieux que des smartphones tels que le Redmi Note 14 et ses 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité, mais probablement aussi bien que le nouvel iPhone 16e.

Avec cette extension, Samsung rapproche ses smartphones de milieu de gamme des performances de ses Galaxy S en termes de support logiciel. Pour rappel, Samsung offre pas moins de 7 ans de suivi logiciel sur ses smartphones les plus chers depuis les Galaxy S24. Bien que la date de lancement officielle n’ait pas encore été communiquée, les rumeurs suggèrent une sortie imminente, probablement en mars, suivant le calendrier habituel de la série A. Outre cette amélioration du support logiciel, les nouveaux modèles devraient également bénéficier d’un design revu et de performances améliorées.

Des améliorations techniques attendues pour la série A

Selon les fuites, le Galaxy A56 5G serait équipé du nouveau processeur Exynos 1580, promettant des performances graphiques et une efficacité énergétique accrues de 37 % par rapport à son prédécesseur. Le Galaxy A36 5G, quant à lui, pourrait intégrer une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un gros changement par rapport à la génération précédente.

Les deux modèles devraient conserver des caractéristiques appréciées comme un écran Oled de 6,6 pouces et une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 45 W. Le design pourrait évoluer avec un nouveau module photo en forme de pilule, similaire à l’esthétique des derniers haut de gamme de la marque.

En promettant six ans de mises à jour Android, Samsung cherche à fidéliser ses utilisateurs et à se démarquer dans un marché très concurrentiel. L’arrivée de ces nouveaux modèles, combinée à l’extension du support logiciel, pourrait redéfinir les attentes des consommateurs dans le segment milieu de gamme, poussant potentiellement les concurrents à suivre le mouvement pour rester compétitifs.