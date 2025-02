Ces fonctions des Galaxy S25 débarquent sur un smartphone à moins de 200 euros

La gamme Galaxy A disposerait bien de toutes les nouveautés de One UI 7.0, et ce, avant même les Galaxy S24.

Parmi les nouveautés de One UI 7.0, il y a notamment la Now Bar. Ce petit widget en forme de pilule vient s’accrocher en bas de l’écran de verrouillage pour vous tenir informer des tâches en cours comme un suivi GPS, un enregistrement audio, un minuteur ou encore un lecteur de musique.

En ce sens, il est semblable à Dynamic Island d’Apple. À mesure que les développeurs d’applications l’adopteront, il s’étoffera.

Exclusivité des Galaxy S25, seuls appareils à disposer de One UI 7.0, il devrait bientôt s’ouvrir à d’autres smartphones et même des modèles pas chers du tout.

La Now Bar sur tous les Galaxy A de 2025

Une récente fuite concernant le Galaxy A06 5G, soit l’entrée de gamme de Samsung, présente une image de ce téléphone avec la Now Bar apparaissant dessus.

Et ce n’est pas tout puisque le Galaxy A06 bénéficierait aussi des autres fonctions de la refonte de One UI. On pense notamment au menu déroulant supérieur qui est désormais scindé en deux avec les notifications d’un côté et les paramètres rapides de l’autre.

L’informateur qui relaye la fuite, Abhishek Yadav, explique « le Galaxy A06 sortira avec One UI 7.0 basé sur Android 15 alors que les Galaxy S haut de gamme [des générations précédentes] ne l’ont pas encore reçu. »

Et c’est vrai que One UI 7.0 se fait attendre sur les anciens haut de gamme de Samsung. La gamme Galaxy A serait potentiellement servie avant. Puisque l’on parle ici du Galaxy A06, on peut aussi dire que les Galaxy A16, A26, A36 et A56 bénéficieront du même traitement, en toute logique. Aussi, puisque le Galaxy A16, sorti fin 2024, a droit aux 7 ans de mises à jour système et de sécurité, il devrait en être de même pour le reste de la gamme.

