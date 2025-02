Samsung Galaxy A56 : date de sortie, design, prix… tout ce qu’on sait sur ce concurrent de l’iPhone SE 4

Evan Blass partage des images du Galaxy A56 5G, le prochain smartphone milieu de gamme de Samsung.

Samsung Galaxy A56 5G // Source : Evan Blass

Il doit sortir dans les prochains mois. Le Galaxy A56 remplacera le Galaxy A55 à la position du plus cher smartphone de milieu de gamme de Samsung. En face de lui se placent les Pixel 9a, l’iPhone SE 4, deux téléphones encore non annoncés, mais qui devraient être plus onéreux.

Un design dorsal discutable

Evan Blass a partagé des images du Galaxy A56 5G. Elles montrent un appareil qui n’évolue que peu physiquement. On a toujours un écran plat avec un menton inférieur plus important que le reste du cadre. Le bord droit est encore affublé de la proéminence qui accueille les boutons de tranche.

La différence qui saute aux yeux se situe à l’arrière du téléphone avec un ilot d’objectifs redessiné. Si l’on a loué OnePlus pour avoir libéré son module photo sur le OnePlus 13, on serait tenté de disputer Samsung pour ce Galaxy A56.

Samsung Galaxy A56 5G // Source : Evan Blass

De trois objectifs bien séparés, harmonieux, flottant à la surface de la coque, on passe à un module pillule les regroupant tous. Ils semblent également plus resserrés, étriqués dans une moindre zone.

Outre l’aspect visuel moins réussi, c’est aussi possiblement une épaisseur en plus. Sans coque, attention à l’effet culbuto, téléphone à plat.

Le Galaxy A56 conserverait un même niveau de protection que son prédécesseur, à savoir du verre Gorilla Glass Victus + à l’avant et à l’arrière. Idem pour sa certification IP67.

Côté finition, exit le brillant et bienvenue aux dos mats. Une bonne idée pour éliminer les traces de doigt. Quatre coloris sont à prévoir : noir, gris, vert et rose. Des teintes bien plus sobres que celles du Galaxy A55.

Un écran très légèrement agrandi

Le Galaxy A56 s’agrandirait légèrement, gagnant 0,1 pouce en passant à une dalle de 6,7 pouces. On ne connaît pas encore ses mensurations, mais voyant le cadre noir entourant l’écran, on imagine que Samsung n’a pas rogné dessus et a plutôt augmenté ses cotes.

Samsung Galaxy A56 5G // Source : Evan Blass

La définition serait encore en Full HD+ (2340 x 1080 pixels). La résolution diminuerait donc légèrement (385 ppp vs. 390 ppp).

Bien évidemment, elle serait toujours Amoled, 120 Hz et compatible HDR10+.

On espère avoir une luminosité améliorée, tout comme aussi la justesse colorimétrique qui n’est jamais le fort de Samsung, comme en témoignent les récents Galaxy S25 et S25 Ultra.

Un gain de performances toujours made in Samsung

Dans ses entrailles nicherait l’Exynos 1580 qui succède à l’Exynos 1480 du Galaxy A55. Couplé à 8 Go de RAM, ce SoC serait aussi puissant que le Snapdragon 888 qui équipait le Galaxy S21 Ultra. Il est basé sur une nouvelle architecture et gravé en 4 nm. Sa structure est composée de. :

1 cœur Cortex-A720 haute performance cadencé à 2,9 GHz

3 cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,6 GHz

4 cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,95 GHz

Sa partie graphique aussi est refondue avec un GPU Xclipse 540 basé sur l’architecture RDNA3 d’AMD offrant un gain de 37% de performances par rapport à la génération précédente.

Ce 1580 devrait aussi apporter une meilleure qualité photo en basse lumière avec une réduction du bruit amélioré grâce à son ISP. Enfin, n’oublions pas l’IA avec un NPU dopé qui devrait être à même de mieux absorber les fonctions de Galaxy AI que Samsung voudra bien déployer sur l’A56.

Dernier petit point, l’Exynos 1580 embarque du Bluetooth 5.4 et non plus du 5.3. Le 5.4 fluidifie notamment les interactions bluetooth et les rend moins énergivores.

Photo, le grand status quo

Pas de nouveauté sur le volet photo, tout du moins sur sa composition :

grand-angle : 50 mégapixels, f/1.8, avec stabilisation optique (OIS)

ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2.2

capteur macro : 5 mégapixels, f/2.4

caméra frontale : 12 mégapixels

La différence notable est à voir à l’avant. Samsung semble vouloir troquer le capteur de 32 Mpx du Galaxy A55 par un 12 Mpx. Un recul en apparence, mais en apparence seulement puisqu’il s’agirait du même capteur que celui utilisé par les S25. Plus de mégapixels de garantie pas de meilleures photos, mais un meilleur capteur peut faire la différence.

Samsung Galaxy A56 5G // Source : OnLeaks

Un logiciel avec un peu plus d’IA ?

Le Galaxy A56 embarquera logiquement One UI 7, la nouvelle interface de Samsung, étrennée sur les Galaxy S25.

Il aura certainement toutes les modifications visuelles de ce logiciel, comme un menu supérieur divisé en deux parties (notifications et paramètres), le tiroit d’application infini ou encore la Now Bar.

Cependant, côté intelligence artificielle, il ne faut pas s’attendre à voir portées toutes les fonctions lancées sur les S25. Une sélection pourrait être proposée, comprenant :

la retouche de photo intelligente, avec notamment la gomme magique de Samsung, l’une des meilleures du marché,

un résumé de texte automatique,

des suggestions des applications et des routines en fonction des habitudes de l’utilisateur,

une optimisation des performances brutes et énergétiques par IA

ou encore un assistant d’écriture pour la rédaction basée sur l’IA.

Bien sûr, ce ne sont que des supputations. On peut également espérer voir débarquer Cross App, le système de Samsung qui fait causer Gemini avec les applications installées pour des requêtes transparentes pour l’utilisateur, ou encore Now Brief qui donne un résumé intelligent de la journée en fonction de l’heure.

Côté suivi logiciel, les 7 ans de mises à jour Android/sécurité seront une nouvelle fois de la partie, logiquement.

Samsung Galaxy A56 5G // Source : Evan Blass

Batterie inchangée, mais charge plus rapide

Samsung ne modifierait pas la batterie du Galaxy A56. Elle serait une de nouveau de 5000 mAh. Néanmoins, c’est sur la vitesse de charge que l’on aurait une bonne surprise avec une puissance augmentée à 45 Watts. Auparavant, elle n’était que de 25 Watts. Sur le Galaxy S25+, une charge complète en 45 Watts s’effectue en 1 heure.

Quelle est la date de sortie du Galaxy A56 ?

Le Galaxy A56 devrait être annoncé au mois de mars 2025. C’est une donnée que l’on calque sur le calendrier habituel de Samsung. C’est à cette période qu’avait ainsi été annoncé le Galaxy A55 l’an dernier. Avec le Galaxy A56, on devrait aussi voir découler ses déclinaisons moins onéreuses : A36, A26 et A06. Concernant le Galaxy A16, il est sorti en fin d’année dernière et était d’ailleurs le premier smarpthone d’entrée de gamme à offrir 7 ans de mises à jour.

Quel sera le prix du Galaxy A56 ?

Nous avons un bon indicateur pour estimer le prix de lancement du Galaxy A56 : les S25. Pour ces derniers, Samsung a gelé ses tarifs, reprenant scrupuleusement ceux de l’an dernier.

Aisément, on peut penser que le constructeur coréen fera de même pour le Galaxy A56. Si c’est le cas, ses déclinaisons s’organiseraient ainsi :

Galaxy A56 128 Go : 479 euros,

Galaxy A56 256 Go : 529 euros.

S’il devrait se mesurer aux Pixel 9a et iPhone SE 4, ces tarifs le mesureraient plus facilement aux Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G ou encore au Reno 13 Pro 5G d’Oppo, deux appareils mieux équipés sur le papier.