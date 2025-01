Avec six ans de mises à jour, le nouveau Redmi Note 14 va vous accompagner longtemps

Xiaomi démarre l’année 2025 sur les chapeaux de roue en dévoilant sa nouvelle gamme Redmi Note 14. Des smartphones qui misent sur la longévité, mais toujours à un prix contenu.

Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xiaomi

Une nouvelle année commence et avec elle, le bal des annonces de nouveaux smartphones. Un bal ouvert en grande pompe par Xiaomi qui a dévoilé, il y a quelques jours à peine, la bagatelle de cinq nouveaux modèles. Issus de la gamme Redmi Note, ces derniers reprennent à leur compte l’ADN de la marque avec une proposition simple : offrir des smartphones durables, dotés des technologies les plus récentes, le tout à un prix extrêmement raisonnable.

Un pari qui, lorsque l’on jette un œil à la fiche technique et à la tarification de ses appareils, semble parfaitement réussi pour le constructeur. Une proposition assez alléchante pour tous ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’un smartphone solide techniquement sans avoir à se ruiner. D’autant plus que pour la sortie des Redmi Note 14, Xiaomi a décidé de faire un geste. Réductions immédiates, cadeaux et autres joyeusetés sont à l’ordre du jour pour tous ceux qui décideraient de se laisser tenter.

Redmi Note 14 Pro : un smartphone pensé pour durer

Fier représentant de cette nouvelle génération de Redmi Note 14, le modèle estampillé Pro se décline en deux versions qui diffèrent uniquement par leur compatibilité, ou non, avec la 5G. Ce modèle, comme le reste de la gamme, se distingue par une emphase mise sur la durabilité. Xiaomi a en effet, décidé d’étendre la durée de mise à jour du suivi des nouveaux smartphones.

La gamme Redmi Note 14 peut ainsi compter sur quelque six années de mises à jour de sécurité pour sa partie logicielle. Cette volonté d’améliorer la durée de vie des smartphones se ressent aussi dans la conception même du smartphone. Il se veut plus robuste, notamment grâce à l’utilisation de verre Corning Gorilla Victus 2 et l’obtention d’une certification IP68 (résistance à la pluie, à la poussière, et à l’immersion dans l’eau). Xiaomi a aussi amélioré l’autonomie sur le long terme : le constructeur garantit que la batterie de 5 500 mAh installée ici est capable de conserver 80 % de sa charge au-delà de 1 600 cycles d’utilisation.

Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xiaomi

Sur le plan de la fiche technique, Xiaomi a misé sur un SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra associé à 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. De quoi lui offrir de jolies performances sans trop augmenter la facture. Un écran AMOLED 1,5K de 6,67 pouces aux bordures incurvées vient achever la partie technique de cet appareil. Une dalle fluide (120 Hz Adaptive Sync), lumineuse (pic à 3 000 nits) dotée de couleurs vives qui sera parfaite pour la plupart des usages.

Quant à la photo, Xiaomi entend proposer une bonne expérience à ses utilisateurs. Le bloc photo installé sur la façade arrière peut compter sur un capteur principal de 200 mégapixels avec un stabilisateur optique, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Un zoom x4 sans perte de détail est aussi de la partie pour capturer des photos de qualité en toutes circonstances.

Un mot enfin sur la partie logicielle de ce Redmi Note 14 Pro qui, comme le reste des smartphones de la gamme Redmi Note 14, embarque de nombreuses fonctionnalités IA de Google, comme le Circle-to-search, Google Gemini ou la gomme magique pour la partie photo.

Découvrez toute la gamme Redmi Note 14

Au-delà du Redmi Note 14 Pro, la gamme Redmi Note 14 comporte trois autres modèles afin de satisfaire tous les besoins, et tous les budgets. On trouvera donc deux modèles plus modestes nommés simplement Redmi Note 14 et Redmi Note 14 5G, et un modèle plus avancé, le Redmi Note 14 Pro+.

Dans les grandes lignes, les Redmi Note 14, 5G ou non, reprennent les caractéristiques du Redmi Note 13 avec une dalle 120 Hz de 6,67 pouces et un objectif photo principal à 108 mégapixels. Les fonctionnalités IA déployées sur le modèle Pro et les six ans de mises à jour de sécurité sont aussi de la partie. La plus grosse différence avec le modèle Pro se joue ailleurs.

Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

Au niveau du SoC d’abord, puisque le Redmi Note 14 embarque un MediaTek Hellio G99-Ultra et que le Redmi Note 14 5G est équipé d’un MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Ensuite, c’est niveau design que se remarquent le plus les différences. Là où le Redmi Note 14 Pro arbore un écran incurvé pour faciliter la prise en main, les deux Redmi Note 14 Pro arborent des tranches plates, très à la mode actuellement.

Et le Redmi Note 14 Pro+ alors ? Les différences avec le modèle Pro se jouent essentiellement sur les détails. Un SoC Snapdragon 7S Gen3 est présent pour lui conférer un boost de puissance, tandis que la batterie, un peu moins imposante (5 110 mAh versus 5 500 mAh) gagne une charge rapide 120 W. Autre élément de différenciation : l’ajout de nouvelles fonctionnalités IA comme AI Interpreter, AI Film ou AI Notes.

Réduction immédiate et cadeau : découvrez les offres de lancement du Redmi Note 14

Annoncés tout récemment, les Redmi Note 14 sont d’ores et déjà disponibles à la vente et pour célébrer l’occasion, Xiaomi a décidé de gâter ses acheteurs grâce à un dispositif de lancement plutôt bien achalandé.

Pour commencer, le constructeur vous offre des réductions immédiates sur la plupart des modèles de la gamme. Un tarif early bird qui vous permettra d’économiser entre 30 et 40 euros selon le téléphone choisi. Vous pourrez ainsi obtenir :

Vous souhaitez encore faire baisser le prix de votre futur smartphone ? D’accord : Xiaomi vous offre jusqu’à 70 euros de bonus de reprise pour votre ancien smartphone. Une petite baisse de prix supplémentaire, ça vous dit ? Les nouveaux utilisateurs de Mi.com bénéficient d’un coupon de réduction de 20 euros utilisable pour l’achat d’un Redmi Note 14. Les habitués, de leur côté, pourront échanger 20 Mi Points pour obtenir un coupon équivalent. Bonne nouvelle aussi pour les étudiants, qui peuvent prétendre à une réduction supplémentaire de 20 % sur la facture.

Redmi Note 14 5G // Source : Xiaomi

Envie de vous équiper à moindre coût ? Xiaomi vous propose des offres d’achat groupé en associant un Redmi Note 14 à certains de ses équipements. Vous pouvez, par exemple, acquérir les Redmi Buds 6 Play à 1,99 euro au lieu de 10,99 euros, ou la Redmi Watch 5 à 89,99 euros au lieu de 119,99 euros. Sachez enfin qu’opter pour le Redmi Note 14 Pro+ 5G vous donnera l’occasion de récupérer une paire de Redmi Buds 6 gratuitement (dans la limite des stocks disponibles).

Ce dispositif de lancement est disponible depuis le 15 janvier, et se poursuit jusqu’au 2 mars prochain.