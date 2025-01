Voici les Xiaomi Redmi Note 14 Pro, Pro 5G et Pro Plus 5G

Parmi les nouveaux Redmi Note 14 de Xiaomi, on trouve leurs versions Pro, bien équipées, équilibrées et sans doute de futurs best-sellers.

Gamme Xiaomi Redmi Note 14 Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi a récemment dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Redmi Note 14. Parmi eux, on trouve les Redmi Note 14 et Note 14 5G qui ouvrent le bal avec des prix serrés. En allant vers le milieu de gamme, on trouve les Pro. Ils sont au nombre de trois avec un modèle 4G et deux modèles 5G.

Ils partagent un design commun. Visuellement, difficile de les différencier. Leurs mensurations sont les mêmes à quelques dixièmes de millimètres – 162.53 mm x 74.67 mm x 8.75 mm pour le Pro Plus. C’est aussi ce dernier qui est le plus lourd avec 210 g sur la balance, contre 180 g pour le Pro de base.

Grand écran incurvé, tout comme le dos. Bords biseautés pour une meilleure prise en main et module photo centré à l’arrière, voilà le topo. Le Note 14 Pro+ se distingue tout de même par un module photo entièrement recouvert d’une plaque en verre, contre des objectifs indépendants sur les deux autres.

Tous les trois tournent sous Xiaomi HyperOS, basé sur Android. Ils bénéficient en outre d’une période de maintenance logicielle allongée puisqu’ils ont droit à 6 ans de mises à jour d’Android et de sécurité.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G arbore un design moderne et ergonomique. Son écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil est également doté d’une protection Corning Gorilla Glass Victus 2 pour une meilleure résistance aux rayures et aux chocs.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Xiaomi

Sous le capot, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est propulsé par le nouveau SoC Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. Gravé en 4 nm, c’est le successeur du 7s Gen 2 qui équipait le Redmi Note 13 Pro. Il est accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne.

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est équipé d’un système de triple caméra arrière, avec un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Il dispose également d’une caméra frontale de 20 Mpx. Le smartphone propose des fonctionnalités avancées telles que le zoom sans perte en 2x et 4x, le mode nuit amélioré et des options d’intelligence artificielle (IA) comme, par exemple :

AI Image Expansion qui étend l’arrière-plan d’une image pour un effet plus immersif.

AI Erase Pro qui supprime les objets indésirables d’une photo sans avoir besoin d’applications externes.

AI Sky qui permet de modifier facilement l’arrière-plan d’une image.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G embarque une batterie de 5110 mAh et est compatible avec la charge rapide HyperCharge de 120 Watts.

Redmi Note 14 Pro 5G

Le Redmi Note 14 Pro 5G s’impose comme le modèle intermédiaire de la série, intégrant la connectivité 5G tout en conservant un prix attractif.

Semblable au Pro Plus 5G, le Redmi Note 14 Pro 5G dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz. Comme son aîné, il est disponible en trois coloris : noir, violet et bleu.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xiaomi

Il est animé par la puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra, gravé en 4 nm et que Xiaomi a aussi installé dans son Poco X7. Il est équipé de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage.

Le Redmi Note 14 Pro 5G dispose strictement de la même configuration photo que le Note 14 Pro+ 5G. Il en va de même pour sa batterie de 5110 mAh. En revanche, on perd sur la charge rapide avec une prise en charge maximum à 45 Watts.

Ce Redmi Note 14 Pro 5G est une option équilibrée pour ceux qui recherchent la connectivité 5G et des performances solides sans le prix élevé du Pro Plus 5G.

Redmi Note 14 Pro : un smartphone équilibré et performant

Le Redmi Note 14 Pro partage de nombreuses caractéristiques avec ses grands frères, mais se positionne comme une alternative plus abordable.

Disponible en noir, violet et vert, il reprend le design du Pro 5G et Le Redmi Note 14 Pro est doté d’un design élégant et raffiné, avec un écran AMOLED de 6,67 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est disponible en trois coloris : Midnight Black, Lavender Purple et Coral Green.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro // Source : Xiaomi

Le Redmi Note 14 Pro est animé par un SoC 4G, le Helio G100-Ultra de MediaTek. Il est également équipé de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne.

Même schéma que les autres sur la partie photo qui demeure identique, à l’exception du capteur avant. De 20, on passe à 32 Mpx sur ce modèle.

La batterie aussi est plus intéressante avec une capacité de 5500 mAh. La charge demeure à 45 Watts, comme sur la version 5G.

Prix et disponibilité

Les Redmi Note 14 Pro sont en précommande dès aujourd’hui. Les premières livraisons sont prévues pour le 15 janvier prochain.

Dans le détail, voici les tarifs proposés pour les différentes déclinaisons. À noter que tous ont un stockage extensible via microSD.