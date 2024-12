Fnac met en pack le Xiaomi Redmi Note 13 Pro avec les écouteurs Redmi Buds 6 Play et en profite pour casser le prix de -30 %

Le Redmi Note 13 Pro de Xiaomi a été lancé en janvier 2024 à 399 euros, les Redmi Buds 6 Play coûtent 10,99 euros. Aujourd’hui, tout ce beau monde est en pack à 281 euros chez Fnac.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le Redmi Note 13 Pro 5G a deux particularités : d’abord, il s’agit de la version Pro de cette génération, avec une puissance plus développée. Et c’est la déclinaison 5G, pour bénéficier des meilleures vitesses de téléchargement et de connexion, avec en plus un SoC différent, une batterie de meilleure qualité, un écran qui passe en 1,5K et une charge complète en 44 minutes seulement. À 399 euros, c’était déjà une bonne affaire, à 281 euros, c’est un banger. Les écouteurs Redmi Buds 6 Play offerts ne gâchent rien.

Les points forts du Redmi Note 13 Pro 5G

L’écran 1,5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif

Vous pouvez tabler sur une journée et demi d’autonomie

Il ne chauffe pas tant, même quand il est sollicité

Ce pack avec le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8+256 Go et les écouteurs Redmi Buds 6 Play devrait coûter 401 euros. Mais grâce à la promo du moment, il est accessible à 281 euros.

Un milieu de gamme avec de belles performances

Le Redmi Note 13 Pro 5G est un smartphone qui se classe dans les milieux de gamme, et il n’a pas à rougir face à la concurrence. Déjà , en termes de dimensions, il est plutôt dans la moyenne même s’il est un peu épais : 161,15 x 72,24 x 7,98 mm pour 187 g. Heureusement, il se rattrape sur la qualité de l’écran, une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche de la 1,5K avec une fréquence d’affichage adaptative entre 60 et 120 Hz.

Le dos a un revêtement un peu glossy, qui prend pas mal les traces de doigts, mais normalement, vous retrouverez dans la boîte une coque de protection qui devrait éviter ce genre de déconvenue. L’écran est équipé d’un verre Corning Gorilla Glass Victus et tout le smartphone est certifié IP54, un standard en la matière.

Une version du processeur plus puissante

L’une des principales nouveautés de cette version 5G du Xiaomi Redmi Note 5 Pro, c’est son processeur Snapdragon 7s Gen 2, là où le modèle 4G a une puce Helio G99-Ultra. Un changement bienvenu qui fait que le smartphone affiche de belles performances, même lorsque vous lancez des apps gourmandes, sans trop chauffer qui plus est.

Dommage que Xiaomi s’entête à blinder son smartphone de bloatwares, mais quelques minutes à cliquer sur « désinstaller » et vous êtes tranquille. Côté photo, il s’en sort mieux, même si l’ultra-grand-angle et le mode nuit pourraient mieux faire. Mais le capteur principal de 200 Mpx fait très bien son travail, et c’es tout ce qu’on lui demande.

N’hésitez pas à consulter le test complet du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G si vous voulez en apprendre plus avant de craquer, ou non.

