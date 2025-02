Voici ce que cache le nouveau Samsung Galaxy A56

Les fuites s’enchaînent autour du Samsung Galaxy A56. Design, couleurs, fiche technique…

Comme chaque année, Samsung s’apprête à lancer son Galaxy A56, successeur du populaire A55, avec des changements esthétiques et une approche plus mature du design.

Grâce aux fuites récentes d’Evan Blass, leaker reconnu du secteur, nous pouvons vous présenter en détail ce nouveau smartphone.

Premier changement majeur : l’arrière de l’appareil adopterait une finition mate, s’éloignant des surfaces brillantes et réfléchissantes de la génération précédente. Cette nouvelle approche devrait non seulement réduire les traces de doigts, mais aussi conférer au téléphone un aspect plus premium.

Samsung proposerait quatre coloris pour ce nouveau modèle : gris, noir, vert et rose. Des teintes plus sobres que par le passé.

Le module photo connaît également une transformation. Finis les capteurs disposés en ligne verticale, place à un nouveau design en forme de pilule qui regroupe les trois objectifs.

Le Galaxy A56 conserve certains éléments distinctifs de son prédécesseur, notamment la fameuse « saillie » du cadre latéral.

Cette protubérance, qui accueille les boutons physiques, est devenue une signature de la série A. Samsung va plus loin dans le souci du détail en accordant la couleur du contour du module photo avec celle du cadre en aluminium.

Côté face avant, le constructeur semble avoir fait le choix de la continuité. Les bordures noires autour de l’écran restent assez prononcées pour un smartphone de cette gamme de prix, un point qui pourrait susciter quelques critiques. Cette décision est d’autant plus surprenante que la concurrence propose des bordures plus fines dans la même catégorie de prix.

Le timing de sortie du Galaxy A56 n’est pas encore acté. Traditionnellement, Samsung dévoile ses modèles de série A en mars — le A55 avait été présenté le 12 mars. Cependant, l’actualité actuelle nous fait penser que l’on pourrait le découvrir dès la fin février 2025.

Un point intéressant à noter est que le Galaxy A56 ne sera pas seul : Samsung prévoit de lancer simultanément le Galaxy A36, une version plus abordable partageant le même design mais avec des caractéristiques techniques revues à la baisse.