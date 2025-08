Altice peut maintenant vendre SFR : le plan de restructuration de la dette validé par la justice

La justice a tranché. Le plan de sauvegarde accélérée d’Altice France a été approuvé avec SFR dans le lot, contrairement à ce que demandait le ministère public. Un retour vers un marché à trois opérateurs est de plus en plus probable.

Une boutique SFR

L’avenir de SFR semble aujourd’hui scellé. Ce lundi 4 août, le tribunal des activités économiques de Paris a validé le plan de restructuration de la dette d’Altice France qui intègre SFR, joyau de la couronne du groupe, nous apprend l’AFP.

Quelques jours avant ce verdict, le ministère public avait pourtant demandé l’exclusion de l’opérateur ainsi que de deux autres entreprises du plan de sauvegarde accélérée. Or, leur intégration dans le plan de sauvegarde est la condition sine qua non pour que les négociations entre Altice et ses créanciers ne tombent pas à l’eau. Le plan permettra de réduire la dette d’Altice France de 24 à 15 milliards d’euros et qui ouvre la voie à une vente à la découpe, ce que craignent les représentants du personnel de SFR.

Bientôt un retour à trois opérateurs ?

Cette décision, les syndicats la craignaient car les représentants du personnel voient dans ce plan de sauvegarde les prémices d’une vente à la découpe qui menace les emplois. Le CSE d’Altice France qui n’a pas donné son avis sur le verdict martèle que SFR et les autres sociétés du groupe sont « rentables et solides financièrement » et qu’elles ont été « intégrées de force dans un schéma d’endettement dont elles ne tirent aucun bénéfice« .

Ces filiales-là ne sont pas endettées, n’ont jamais souscrit de crédit auprès des créanciers avec qui cet accord a été passé, mais c’est tout de même nous qui sommes garants du remboursement de ces dettes et qui ferons les frais du remboursement. Olivier Lelong, délégué syndical central CFDT

La direction d’Altice France invoque de son côté une position délicate, la viabilité du groupe étant menacée par une dette colossale : « L’équation était simple : le succès de la négociation ou la fin de l’histoire« . Les rumeurs sur une probable vente de SFR sont quant à elles balayées d’un revers de main :

Il n’y a pas de processus de vente de SFR en cours et aucune offre, pas même indicative et sans valeur, n’a été reçue à date. Arthur Dreyfuss, Président d’Altice France lors de l’audience de juillet

On sait pourtant Bouygues Telecom et Free sur le qui-vive pour racheter SFR, avec Orange en arrière-plan. L’ex-France Télécom souhaite en effet ne pas perdre son leadership en cas d’un rachat total par l’un de ses rivaux. L’Autorité française de la concurrence et la Commission Européenne veilleraient également à ce que l’acquisition par l’un ou l’autre soit conforme.

Mais le scénario le plus probable reste celui d’une vente à la découpe où Bouygues et Free se partageraient le butin, et plus précisément les ressources de SFR : antennes-relais, abonnés, clientèle professionnelle, etc… Quoiqu’il en soit, nous nous dirigerions vers un retour du marché à trois opérateurs, avec des conséquences pour les consommateurs.