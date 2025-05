Vente de SFR : Bouygues et Free vont s’affronter pour racheter l’opérateur

Martin Bouygues et Xavier Niel se prépareraient à une bataille décisive. Altice France, propriétaire de SFR, cherche à se débarrasser de son opérateur mobile pour alléger une dette de 24 milliards d’euros.

Alors qu’Altice France lutte contre une dette colossale de 24 milliards d’euros, Martin Bouygues et Xavier Niel se seraient déjà positionnés pour s’emparer de SFR.

L’heure de vérité approche pour Altice

Patrick Drahi n’a plus beaucoup de marge de manœuvre. Avec 24 milliards d’euros de dette rien que pour sa branche française et un endettement total de 60 milliards au niveau du groupe Altice, la priorité est claire : alléger le bilan coûte que coûte. SFR, qui représente l’essentiel de ses actifs télécoms français, devient fatalement la variable d’ajustement.

Cette situation financière tendue n’échappe pas aux concurrents. Martin Bouygues et Xavier Niel ont certainement vu dans les difficultés d’Altice une opportunité historique.

Pour le premier, acquérir SFR permettrait de créer un duopole face à Orange, leader incontesté du marché français. Pour le second, c’est l’occasion rêvée de consolider ses positions nationales tout en renforçant sa présence européenne.

Deux stratégies, un même objectif

L’approche de Bouygues Telecom est pragmatique. Numéro trois du marché français, l’opérateur cherche depuis longtemps la taille critique pour rivaliser efficacement avec Orange. Absorber SFR lui offrirait cette masse manquante, avec environ 23 millions d’abonnés supplémentaires et un réseau déjà déployé sur l’ensemble du territoire.

Xavier Niel, fondateur d’Iliad et propriétaire de Free, nourrit des ambitions plus larges. Présent dans plusieurs pays européens, il voit dans cette acquisition potentielle un moyen d’accélérer sa stratégie de consolidation transnationale. Free a déjà prouvé sa capacité à bousculer les codes du secteur, et l’intégration de SFR est logique.

Un puzzle réglementaire complexe

Quel que soit le vainqueur de cette course, les autorités de régulation auront leur mot à dire. Un rachat par Bouygues Telecom relèverait de l’Autorité française de la concurrence, tandis qu’une acquisition par Iliad/Free passerait par la Commission européenne en raison de la présence internationale du groupe.