BMW défie Tesla sur le terrain de l’efficience avec son nouveau iX3 électrique

Annoncé comme un « game changer » dans l’univers des SUV 100 % électriques chez BMW, le iX3 continue son effeuillage avant sa présentation officielle lors du prochain Salon de Munich.

La bataille de l’efficience énergétique dans le monde des véhicules électriques prend une nouvelle tournure : BMW frappe fort avec son tout nouveau iX3, un modèle présenté d’ici quelques semaines et dont la commercialisation interviendra début 2026.

Ce SUV 100 % électrique de nouvelle génération promet une consommation énergétique bien inférieure à celle de son prédécesseur, et même plus basse que celle du Tesla Model Y, pourtant considéré comme une référence du genre.

C’est le PDG de BMW, Oliver Zipse, qui a révélé les chiffres clés de ce modèle reposant sur la plateforme Neue Klasse dans une interview accordée au média BMW Blog. Selon lui, le futur iX3 atteindrait une consommation de seulement 15 kWh / 100 kilomètres, soit environ 6,66 km / kWh.

À titre de comparaison, l’ancienne génération de l’iX3, en propulsion uniquement et avec une batterie de 74 kW affichait des consommations de l’ordre de 18,9 kWh/100 km, soit 5,14 km / kWh. Un bond en avant impressionnant, d’autant plus que le nouveau modèle est plus lourd, avec un poids estimé autour de 2 285 kg, soit 100 kg de plus que son prédécesseur.

Une technologie de rupture ?

Cette performance est le fruit d’une refonte complète du véhicule. BMW a conçu ses propres cellules cylindriques, offrant 20 % de densité énergétique supplémentaire par rapport à la génération précédente. Le moteur électrique (baptisé Gen6), quant à lui, intègre des composants en carbure de silicium, plus coûteux, certes, mais nettement plus efficaces.

Grâce à cette approche, le iX3 semble dépasser de justesse la Tesla Model Y Grande Autonomie, dont la consommation WLTP est de 15,3 kWh/100 km (soit 6,53 km / kWh). Un écart modeste, mais qui marque tout de même une avancée symbolique : pour la première fois, un SUV électrique européen surclasse le leader américain en efficience.

Vers une autonomie record

Autre point fort du futur iX3 : son autonomie. BMW annonce jusqu’à 800 km sur une seule charge selon le cycle WLTP, une valeur bien supérieure aux 622 km du Model Y le plus endurant, à savoir la version Grande Autonomie Propulsion. Même si ces chiffres sont à relativiser selon les cycles d’homologation, ils laissent entrevoir un net progrès.

La puissance de recharge s’annonce tout aussi impressionnante, avec une puissance maximale de 400 kW, permettant des temps de charge ultra-rapides. Encore faut-il qu’il y ait des bornes adéquates pour délivrer cette puissance de charge et ce n’est pas encore franchement le cas sur le réseau européen, même si quelques fournisseurs proposent déjà des bornes avec capables de délivrer des puissances de charge intéressantes.

Malgré ces performances prometteuses, le futur iX3 ne jouera probablement pas dans la même cour que le Model Y en matière de tarification. Le SUV bavarois devrait coûter près du double du prix de son rival américain. Autrement dit, s’il partage le même segment, il s’adresse à une clientèle bien différente, plus premium.