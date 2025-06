Xpeng frappe fort : cette nouvelle voiture électrique défie la Tesla Model Y sur le terrain du prix

Dévoilé pour la toute première fois au début de l’année 2025, le nouveau Xpeng G7 dévoile enfin ses prix en Chine. La voiture électrique, nouvelle concurrente du Tesla Model Y, démarre à seulement 30 000 euros. Un tarif qui sera cependant revu à la hausse à son arrivée en Europe.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Arrivée en France en 2024, Xpeng y propose à l’heure actuelle deux modèles. Des SUV électriques, connus sous les noms de G6 et G9, que nous avions déjà pu essayer. Mais en attendant l’arrivée de la nouvelle berline M03, le constructeur chinois continue de développer son catalogue en Chine.

Un nouveau SUV au prix alléchant

C’est ainsi qu’il avait levé le voile au mois de janvier 2025 sur une toute nouvelle voiture. Il s’agit là encore d’un modèle surélevé, qui prend le nom de G7. Situé entre les deux déjà vendus chez nous, celui-ci rivalise frontalement avec la Tesla Model Y, entre autres. Il reprend le style de la berline P7+ qui avait été dévoilée au Mondial de l’auto de Paris en octobre 2024. Ce nouvel arrivant affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,89 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,66 mètre de haut.

Et voilà que quelques mois seulement après sa révélation officielle, le SUV électrique est déjà disponible à la commande. Le site chinois ItHome annonce en effet que ce nouvel arrivant sera commercialisé dès le 11 juin prochain. Et le prix de départ devrait tourner autour des 250 000 yuans, ce qui équivaut à environ 30 500 euros seulement. Mais attention, vous vous en doutez, ce tarif ne sera pas le même qui sera appliqué en Europe. Cela à cause des droits de douane mis en place par Bruxelles, de l’ordre de 21,3 % pour Xpeng.

A titre de comparaison, en Chine, la Tesla Model Y est vendue à partir de 263 500 yuans (environ 32 100 euros).

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Cette taxe, qui s’ajoute à celle de 10 % déjà en vigueur sera évidemment répercutée sur le prix affiché pour les clients. A moins que le nouveau G7 ne soit finalisé sur le Vieux Continent, ce que prévoit de faire le constructeur pour ses voitures électriques, tout comme GAC. Cependant, cette stratégie priverait ces autos du bonus écologique. Car le gouvernement français a exclu les modèles assemblés en kit en Europe du dispositif. Et il est possible que le SUV électrique soit de toutes façon trop cher chez nous.

Pour mémoire, l’aide financière est réservée aux autos sous les 47 000 euros. A titre d’information, le Xpeng G6 est déjà affiché à partir de 42 990 euros en France dans sa version de base. En variante Performance coiffant la gamme, il débute à 50 990 euros. Le G9 affiche un ticket d’entrée à 59 990 euros et ne peut donc pas du tout bénéficier du bonus écologique. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de connaître la gamme complète du nouveau G7 qui arrive sur le marché.

Des informations encore rares

Pour le moment, le constructeur chinois n’est pas très loquace au sujet des caractéristiques techniques de son nouveau modèle. Le site Car News China a tout de même réussi à obtenir quelques informations à son sujet. Le SUV électrique sera disponible en plusieurs versions. La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme affiche une puissance de 292 chevaux. Elle a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 68,5 kWh. De quoi offrir une autonomie de 602 kilomètres selon le cycle CLTC.

Ce qui donne environ 511 kilomètres selon l’homologation européenne WLTP. La version Grande Autonomie s’offre quant à elle une batterie de 80,8 kWh, fournie par CALB. De quoi parcourir jusqu’à 702 kilomètres CLTC, soit environ 600 kilomètres WLTP. Le temps et la puissance de charge n’ont quant à eux pas encore été confirmés par le constructeur. A noter que cette déclinaison embarque le même moteur électrique de 292 chevaux. Aucune version plus performante n’a été annoncée pour le moment par la marque.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Le poste de conduite avait également déjà été dévoilé au cours du mois de mars. Sans surprise, celui-ci est assez dépouillé, s’inspirant de ce que propose Tesla, entre autres. En fait, la présentation est identique à celle du G6, avec un grand écran tactile qui devrait afficher une diagonale de 15 pouces. Celui-ci devrait être compatible avec les mises à jour OTA à distance. Le SUV électrique offre également un empattement de 2,89 mètres et il devrait logiquement pouvoir accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord.