Les excellentes voitures électriques chinoises de Xpeng pourraient bientôt être assemblées en Europe : ce que ça signifie

Les chinois Xpeng et GAC vont fabriquer certaines de leurs voitures électriques en Europe. Une stratégie qui leur permettra d’échapper aux droits de douane, mais pas d’être éligibles au bonus écologique en France. Et voici la raison.

Les constructeurs chinois sont nombreux à vouloir tenter leur chance en Europe. On pense bien sûr à MG et à BYD, qui est en passe de devenir le leader mondial de la voiture électrique. Mais c’est également le cas de Xpeng, qui est arrivé en 2024 en France avec ses G6 et G9. Cependant, cela ne plaît absolument pas à Bruxelles.

Une nouvelle stratégie

L’Union européenne craint l’arrivée massive de ces marques, et veut mettre le holà avant que la situation ne devienne incontrôlable. C’est ainsi qu’elle avait dévoilé une série de mesures, visant à mettre des bâtons dans les roues. Puis, elle a également mis en place des droits de douane plus élevés pour les voitures électriques fabriquées en Chine. Le but ? Sanctionner financièrement les marques, accusées de concurrence déloyale. Mais ces dernières ont évidemment plus d’un tour dans leur sac.

C’est notamment le cas de deux en particulier. Il s’agit de Xpeng, mais également de GAC, qui était notamment présente au Mondial de Paris avec son Aion V que nous avions pu découvrir. Mais comment espérer vendre des voitures sur le Vieux Continent, en étant assailli de taxes ? Et bien tout simplement en produisant ses voitures sur place. C’est ainsi que les deux constructeurs se sont associées à Magna Steyr, une entreprise autrichienne chargée de produire des autos pour le compte d’autres marques.

Et vous l’avez compris, elle possède une usine à Graz, en Autriche. Au cœur de l’Europe. Et cela intéresse tout particulièrement les constructeurs chinois. Le site allemand Kleine Zeitung annonce que Magna sera chargée d’assurer la production de certains modèles de GAC et Xpeng sur le continent. Mais il ne s’agira pas de construire de zéro les voitures. En fait, ces dernières arriveront dans l’usine en pièces détachées, et l’entreprise sera chargée de les assembler. Il s’agira en somme d’autos en kit, qui seront terminées sur place.

Cela possède un avantage de taille. Étant donné que les véhicules seront finalisés en Europe, alors ils ne seront pas soumis aux droits de douane. Pour mémoire, ces derniers atteignent jusqu’à 45,3 % en fonction des marques. Une mesure qui vise à réduire la présence des marques chinoises en Europe, mais ces dernières ont trouvé des moyens de contourner cette mesure punitive.

Pas de bonus en France

Cependant, tout n’est pas rose pour autant. En effet, si les deux entreprises chinoises échapperont bel et bien aux taxes d’importation européennes, elles devront se passer d’un autre avantage de taille. Car elles n’auront dans tous les cas pas le droit au bonus écologique en France. La raison ? Une récente évolution du dispositif par le gouvernement, qui veut justement éviter ce genre de tour de passe-passe. Et cela grâce à un nouveau calcul de l’éco-score, qui ne prend plus en place le site d’assemblage mais celui de production.

Et l’État apporte une nuance en expliquant que « dans le cas où ces étapes sont réalisées dans plusieurs sites industriels, le site de fabrication retenu est celui qui conduit au calcul de l’empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée ». Il s’agit en l’occurrence de la Chine pour GAC et Xpeng, ce qui les prive donc de l’aide gouvernementale en Europe. Cela pourrait cependant bientôt changer pour ce dernier. Il prévoit de construire sa propre usine sur le Vieux Continent.

En parallèle, Magna Steyr continue de travailler avec d’autres constructeurs, et notamment avec Volkswagen dans le cadre du développement de sa marque Scout. L’entreprise n’est cependant pas au mieux de sa forme, accusant une baisse de sa production. Cela car de nombreuses marques telles que Jaguar, Toyota et BMW ont décidé de quitter l’usine de Graz. Sans parler de Fisker, qui a tout simplement fait faillite. L’alliance avec Xpeng et GAC devrait donc fortement aider la société à compenser ces pertes.