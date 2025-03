Avec la disparition de l’Amarok en raison des normes écologiques, il n’y a plus de tout-terrain dans la gamme Volkswagen. Mais un projet de la nouvelle marque du groupe, Scout, permettrait à Volkswagen de relancer un tout-terrain, au format voiture électrique.

Crédit : Scout

Les véritables tout-terrains électriques sont encore rares : on trouve le Mercedes Classe G 580 E, le Hummer EV 3X, le Tesla Cybertruck ou encore le Maxus eTerron 9. Toutefois, ces modèles ne sont pas tous importés en Europe et restent peu accessibles. Volkswagen pourrait remédier à cela en s’appuyant sur les travaux de développement de sa nouvelle marque, Scout.

Scout pourrait servir les intérêts de Volkswagen

Si Scout agit comme une start-up indépendante, elle est en réalité la propriété de Volkswagen USA. La marque prévoit de lancer deux tout-terrains électriques qui pourraient bien intéresser Volkswagen ainsi que d’autres marques du groupe.

Crédit : Scout

Le pick-up Terra et le SUV Traveler sont proposés en version 100 % électrique ainsi qu’avec des variantes à prolongateur d’autonomie, ces dernières étant parfois plus adaptées aux utilisateurs américains, habitués à tracter et à parcourir de très longs trajets. Mais pour concevoir des tout-terrains électriques capables de rivaliser avec Jeep, Land Rover ou encore Mercedes et son Classe G, Scout va devoir développer une plateforme spécifique.

Une plateforme à développer

Un véritable franchisseur ne repose pas sur une plateforme conventionnelle avec une caisse autoportée. Non, il s’agit plutôt d’un châssis échelle sur lequel on vient installer des essieux rigides et une carrosserie. Si cette configuration offre d’excellentes capacités en tout-terrain, les qualités routières sont bien moins bonnes.

La plupart des automobilistes préfèrent alors un SUV avec une caisse autoportée plus traditionnelle et plus dynamique. Toutefois, la clientèle à la recherche d’un véritable tout-terrain refuse encore l’achat d’un SUV.

Crédit : Scout

Il semble donc exister un marché pour un tout-terrain électrique, plus respectueux de l’environnement et doté d’un châssis échelle. C’est précisément sur ce créneau que Scout se positionne avec ses deux modèles : le pick-up Terra et le SUV Traveler.

Dans une interview donnée à Autocar, Burkhard Huhnke, directeur technique de Scout, a déclaré : « Il n’existe pas de plateforme carrosserie-cadre dans tout le groupe, il faut donc que quelqu’un s’y mette. Il n’existe pas de carrosserie, de véhicule électrique ou de châssis de ce type, il faut donc repartir de zéro ».

Scout semble ainsi avoir hérité de la tâche importante de développer ce châssis échelle spécifique aux véhicules électriques. Mais, comme à son habitude, Volkswagen risque de vouloir amortir les coûts de développement et pourrait donc en faire profiter d’autres marques du groupe.

Bientôt des tout-terrains Volkswagen et Audi 100 % électriques ?

Lors de l’entretien avec nos confrères d’Autocar, Burkhard Huhnke n’a pas abordé clairement la possibilité pour Volkswagen d’utiliser cette plateforme. Toutefois, d’autres sources avancent l’idée que Volkswagen et d’autres marques du groupe, comme Audi, pourraient en profiter pour lancer chacun son modèle de tout-terrain électrique.

Cela ferait suite à un projet abandonné par Volkswagen, portant le nom interne de ID. Ruggdzz. À l’époque, l’idée était de le faire rivaliser avec le Defender en utilisant la plateforme MEB. Le projet pourrait revenir sur le bureau des ingénieurs de la marque de Wolfsburg. Toujours selon les informations d’Autocar, Audi avait également pour projet de lancer un tout-terrain électrique, et la plateforme Scout tomberait à pic.

Autre élément confortant ces rumeurs : Scott Keogh, directeur de Scout, a déclaré récemment que l’usine avait été pensée pour accueillir d’autres véhicules du groupe Volkswagen. Et connaissant la stratégie d’économies d’échelle du groupe allemand, il serait surprenant de voir Volkswagen laisser une marque utiliser à elle seule sa plateforme.

Mais il faut encore être patient, car avec la date de commercialisation prévue pour 2027 des modèles Scout, il ne faut pas attendre une déclinaison Volkswagen ou Audi sous la même plateforme avant 2029 ou 2030.