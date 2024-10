Volkswagen ressuscite une ancienne marque en 100 % électrique pour rivaliser avec le Tesla Cybertruck

Le groupe Volkswagen a décidé de faire renaître sa marque Scout, commercialisée entre les années 1961 et 1980 afin de concevoir de nouveaux modèles électriques. Parmi eux, un SUV et un pick-up tout juste dévoilés, afin notamment de rivaliser avec le Tesla Cybertruck.

Crédit : Scout

Avez-vous déjà entendu parler de la marque Scout ? Si vous n’avez pas vécu aux États-Unis à la fin du siècle dernier, la réponse est probablement non. Car en réalité, ce constructeur n’est pas tout jeune.

Une renaissance et deux véhicules

En fait, celui-ci est inspiré du véhicule International Scout, un 4X4 qui était commercialisé sur le marché américain entre 1961 et 1980 par Navistar, filiale du groupe Volkswagen, avant de disparaître. En 2022, la marque allemande a finalement annoncé le retour de cette appellation, qui deviendra finalement une entreprise à part entière. Elle sera dédiée à 100 % aux SUV et autre pick-up, un marché particulièrement important outre-Atlantique, où le Tesla Cybertruck cartonne justement depuis son lancement.

Crédit : Scout

Il y a deux ans, la jeune marque avait dévoilé un premier teaser afin d’annoncer le lancement de son premier modèle : ce dernier est enfin officialisé. Surprise, il n’y en a pas un, mais bien deux. Il s’agit sans surprise d’un SUV, qui prend le nom de Traveler, ainsi que d’un pick-up, qui est quant à lui nommé Terra. Il faut savoir qu’il s’agit ici de concept-cars et non des modèles de série, comme l’explique le site américain Electrek, qui a pu assister à cette présentation, dans le Tennessee.

Pour l’heure, les informations précises au sujet des deux véhicules sont encore assez rares, puisque les dimensions n’ont pas même pas été dévoilées par le constructeur sur son site officiel. On sait en revanche que le pick-up Terra s’offre une grande benne d’environ 1,68 mètre de long, afin de transporter toute sorte de matériel. Le design des deux modèles reste assez proche, puisqu’ils partagent la même face avant, qui nous rappelle d’ailleurs un peu celle du Ford Bronco, mais aussi du Hummer EV. Il s’agit également de l’un de leurs rivaux, comme le Ford F-150 Lightning.

Crédit : Scout

C’est surtout la partie arrière qui diffère légèrement, même si l’on retrouve sur les deux le même large bandeau noir, entouré d’une bande de LED, tandis que le logo est également rétro-éclairé. Le SUV s’offre quant à lui une roue de secours, à laquelle le pick-up n’a pas le droit. Si la taille des roues n’a pas été communiquée, Scout précise que le Traveler peut accueillir des pneus tout-terrain allant jusqu’à 35 pouces dans ce rangement. Il faudra donc encore patienter un peu avant de connaître toutes les infos sur les deux véhicules, qui montrent en revanche déjà leur poste de conduite.

Plusieurs versions électriques, mais pas que

Là encore, vous ne serez évidemment pas surpris de découvrir que les deux modèles partagent le même intérieur, qui se veut particulièrement épuré. On y voit une planche de bord dépouillée, qui se pare d’un écran tactile horizontal, dont la diagonale n’a malheureusement pas encore été communiquée par le constructeur américain. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de taille inconnue, mais qui paraît assez massif tout de même. En revanche, la firme est un peu plus loquace sur la fiche technique de son pick-up et de son SUV.

Crédit : Scout

On sait que les deux modèles sont entièrement électriques. mais nous ne connaissons pas la puissance, tandis que le couple est annoncé à 1 355 Nm. La capacité de la batterie reste également inconnue, mais l’autonomie devrait atteindre les 350 miles, soit environ 563 kilomètres selon le cycle américain EPA. Celui-ci est plus sévère que notre WLTP européen. Le temps de charge n’a pas été évoqué, mais on sait que les véhicules sont dotés d’une architecture 800 volts, permettant d’encaisser une puissance de charge de 350 kW. Le SUV et le pick-up sont aussi dotés de la charge bidirectionnelle.

Deux prises de 120V sont par ailleurs installées dans la benne. À noter qu’une version équipée d’un prolongateur d’autonomie avec un petit moteur thermique sera aussi disponible, offrant une autonomie maximale de 800 kilomètres. Reposant sur une plateforme inédite, le Terra pourra tracter jusqu’à 4,5 tonnes et le SUV Traveler atteindra quant à lui les 3,2 tonnes. Les deux véhicules pourront également embarquer une charge utile de 900 kilos environ. Enfin, la garde au sol est annoncée à 30 centimètres environ, afin de rouler en dehors des sentiers battus.

Crédit : Scout

Il faudra compter 50 000 dollars pour la version d’entrée de gamme avec les aides de l’État, dont l’IRA (Inflation Reduction Act) aux États-Unis. Mais malheureusement, les deux modèles ne devraient pour le moment pas faire leur arrivée sur le marché européen, même si cela n’est pas à exclure définitivement. La production devrait démarrer en Caroline du Sud à partir de l’année 2027.