Ces deux nouvelles magnifiques voitures électriques ont été conçues par des anciens de Tesla, Lucid et BYD

Ces deux nouvelles voitures électriques ont été conçues par des anciens de chez Tesla, Lucid et BYD. Avec moins d’une tonne sur la balance, elles promettent d’être très intéressantes, surtout avec leur fiche technique qui annoncent des performances décoiffantes.

Longbow Speedster et Roadster // Source : Longbow

Vous ne connaissez certainement pas Longbow. Pourtant, la marque a de l’ambition : son équipe d’ingénieurs a travaillé pour les plus grands. Cette équipe a lancé le « premier constructeur britannique de voitures de sport électriques », dont les premiers modèles s’inspirent de certains mythes de l’automobile.

Que pourraient donner des voitures électriques conçues par deux ingénieurs ayant contribué à la première version de la Tesla Roadster, occupé des postes de direction chez BYD et Lucid Motors, ainsi qu’une troisième personne, ancien PDG de X Shore, spécialisé dans les bateaux électriques ? Et bien, cela donne les Longbow Speedster et Roadster, qui s’inspirent de modèles emblématiques tels que la Lotus Elise et la Jaguar Type E.

Une équipe de rêve

Selon les informations rapportées par Electrek, Longbow est le fruit d’une collaboration initiée en 2023 entre Daniel Dave et Mark Tapscott, anciens de Tesla ayant travaillé sur la Roadster, ainsi que Jenny Keisu, issue du domaine des bateaux électriques.

De l’esprit de ces trois fondateurs sont nés deux modèles électriques sportifs pesant moins d’une tonne.

Depuis le lancement de l’entreprise, l’équipe fondatrice s’est renforcée avec plusieurs ingénieurs débauchés d’Aston Martin, de Lotus, de Tesla et même de la Formule E.

Une voiture d’abord pensée pour être belle

Dans un communiqué de presse, Longbow affirme que : « Le développement des Longbow Speedster et Roadster a suivi une philosophie singulière : simplifier, privilégier la beauté et l’engagement, puis ajouter sans relâche de la légèreté. »

Pour ce qui est du design, l’équipe de développement s’est inspirée de modèles iconiques, notamment la sublime Jaguar Type E, avec son long capot et sa ligne de toit fuyante vers l’arrière. Quant à la version Speedster, l’influence semble clairement venir de la Jaguar Type D, qui a brillé aux 24 Heures du Mans dans les années 1950.

Longbow Speedster // Source : Longbow

Côté légèreté, les deux voitures reposent sur un châssis en aluminium, garantissant à la fois une rigidité optimale et un poids réduit. Ainsi, elles afficheront moins de 995 kg sur la balance, un exploit pour une voiture électrique. Ce châssis est associé à un moteur électrique et une batterie conçus pour être à la fois légers et compacts. Selon la marque, il s’agit de « la première véritable voiture de sport 100 % électrique au monde destinée aux passionnés d’aujourd’hui. »

Des performances sensationnelles

Grâce à cette conception allégée, seulement 895 kg pour la version Speedster dépourvue de pare-brise, les performances s’annoncent alléchantes. Le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une autonomie WLTP de 480 km.

Longbow Roadster // Source : Longbow

La version Roadster, qui peut être équipée d’un toit, affiche un poids de 995 kg. Son accélération est également annoncée à 3,6 secondes, mais son autonomie est réduite à 280 km.

Fabriquées à la main au Royaume-Uni

Dans la tradition des Jaguar Type E ou des Lotus Elise, dont Longbow se réclame comme successeur, les deux modèles seront construits à la main au Royaume-Uni. Ce qui explique le chiffre de production réduit avec seulement 300 exemplaires, 150 exemplaires de Speedster et 150 exemplaires de Roadster.

Longbow Roadster // Source : Longbow

Le Speedster va inclure dans 10 modèles Luminary First Edition et 25 Autograph Edition, le prix de départ est annoncé à 84 995 £ (101 351 euros actuellement). Pour le Roadster débute à 64 995 £ (77 500 euros), on va retrouver 50 exemplaires de la Luminary First Edition et 100 exemplaires de l’Autograph Edition. Les réservations sont déjà ouverte avec une commercialisation prévue pour 2026.