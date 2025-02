« Les nouvelles ne sont pas bonnes » : ces experts démontent des voitures électriques chinoises et avertissent les constructeurs historiques

Et si les constructeurs chinois ne révolutionnaient pas le marché automobile par leur production, mais plutôt l’industrie par leur mode de production ? Une étude démontre à quel point les constructeurs chinois ont optimisé la production d’automobiles.

Tesla a déjà chamboulé la manière de produire un véhicule en réduisant drastiquement le nombre de pièces nécessaires. Mais les constructeurs chinois vont encore plus loin. Leur manière d’assembler une voiture réduit les coûts de production et le nombre de pièces nécessaires. Une stratégie qui risque de mettre à mal les constructeurs traditionnels ayant du mal à réagir.

Moins de pièces, moins de coûts

Selon une étude de Caresoft, rapportée par Numérama, spécialisé dans le démontage de véhicules pour l’analyse des coûts de production, l’approche de la fabrication des automobiles s’avère bien différente en Chine.

Les voitures fabriquées en Chine semblent être pensées pour être rapides à produire et peu coûteuses, même si cela peut dégrader la durabilité du véhicule, contrairement aux constructeurs américains comparés.

Caresoft, dont l’étude est relayée par Automotive News, met en avant la différence de fixation du ciel de toit : quand un constructeur américain favorise des aimants à un dollar pièce, les constructeurs chinois utilisent une simple bande adhésive coûtant seulement un centime. Rien que sur ce poste bien précis, le coût de production est divisé par 100 !

Ce qui fait dire au média américain que « les nouvelles sont mauvaises pour General Motors, Ford Motor Co. et Stellantis » et que « ce que nous voyons de la part des Chinois, c’est une menace existentielle« .

Mais Caresoft a aussi mis en avant des différences structurelles plus importantes, notamment le renfort de caisse derrière le tableau de bord. Lorsque les constructeurs américains utilisent une coûteuse pièce d’aluminium, les constructeurs chinois ont tendance à utiliser du plastique ou un alliage d’aluminium et de plastique. Si les constructeurs chinois utilisent cette technique, Tesla ne s’en prive pas non plus. La rentabilité est aussi au cœur des préoccupations dans les entreprises d’Elon Musk.

Des constructeurs qui avancent main dans la main

Alors qu’en Europe et aux États-Unis, les constructeurs traditionnels (ou groupes) fonctionnent individuellement de leur côté, avec peu de partage de technologie et d’éléments techniques, la situation est totalement différente en Chine. Avec le China Automotive Technology & Research Center, le gouvernement chinois pousse les constructeurs à standardiser une partie des composants pour faciliter les échanges entre les marques, accélérant ainsi la production mais aussi l’innovation autour de ces composants.

Le coffre avant de la Tesla Model Y, avec juste 5 pièces

Pour autant, il n’est pas question d’aider les constructeurs les moins performants en Chine. Seules les entreprises les plus performantes survivent. Et les étapes des projets sont généralement plus rapides à valider : il ne faut que quelques jours pour s’adapter à la décision d’un ingénieur. Les constructeurs traditionnels ont plus d’inertie face au changement..

Pour survivre, il va falloir accélérer la cadence

Ce que met en avant l’analyse de Caresoft est la simplification de l’assemblage et la rapidité de production des constructeurs chinois. Cela leur permet de mettre sur le marché des voitures très rapidement après le début du projet, ce qui peut tendre à réduire le retard technologique des Chinois vis-à-vis des constructeurs européens et américains.

Les constructeurs traditionnels vont devoir s’adapter. Pour cela, réduire le temps écoulé entre le début du projet de développement et la production paraît indispensable. De plus, il faut accélérer la fabrication d’une voiture tout en réduisant le coût de la production. Mais attention, de telles dispositions ne s’improvisent pas. On a vu en 2024 tous les problèmes rencontrés par Citroën avec sa ë-C3 retardée et finalement lancée fin septembre, mais avec de nombreux bugs. Certains Peugeot E-3008 dans les premières séries ont aussi connu des incidents.

Mais on y voit un problème. Vouloir imiter les constructeurs chinois qui arrivent à être plus rapides et plus rentables dans le processus de production semble être une bonne idée, mais on pourrait perdre en durabilité. Nous n’avons que peu de retours sur le vieillissement des voitures fabriquées en Chine. Ces techniques optimisant la moindre pièce peuvent-elles garder une fiabilité sur le long terme ? Pour l’instant, aucun élément ne permet d’y répondre.