Le Peugeot E-3008 électrique est déjà sous le feu des rappels pour des problèmes de soudure

Rares sont les voitures à échapper aux rappels techniques le long de leurs vies, et d'autant plus lorsqu'elles sortent tout juste. Le Peugeot E-3008 électrique n'y échappe pas, et les premiers exemplaires doivent recevoir deux corrections. Les voici.

C’est presque une coutume : à peu près chaque modèle de voitures, un jour ou l’autre, devra passer par le service après-vente pour des correctifs dus à des erreurs de conception ou de fabrication. Ce sont les fameux rappels, et le Peugeot E-3008 n’échappe pas à la règle.

La nouvelle Peugeot électrique est à peine sortie des concessions que deux correctifs sont déjà dans les tuyaux, d’après nos confrères de L’Argus. Un rappel concerne la traverse arrière de suspensions, l’autre… est un peu plus mystérieux.

Deux rappels sous garantie

Le premier concerne donc la traverse arrière de suspension (la pièce qui relie les deux suspensions, permettant d’assurer rigidité et écartement nominal entre elles), qui souffrirait de soudures manquantes ou incomplètes.

Pour les 3008 incriminés (496 voitures au total d’après Peugeot), une visite à l’atelier sera nécessaire, où une inspection aura lieu – menant à un remplacement de la pièce le cas échéant. Une action qui devrait toucher 1 % du parc d’après la marque, qui durera environ 2h30 et qui sera, bien entendu, intégralement pris en charge par la garantie.

La seconde est un peu plus nébuleuse. Elle concerne les véhicules de démonstration, présents dans les concessions, qui doivent être « arrêtés et conservés jusqu’à nouvel ordre », d’après une note interne consultée par L’Argus.

La raison est inconnue, mais Peugeot ne semble pas encore trouvé de solution pour y remédier. Consolation : ces exemplaires ne sont pas aux mains des clients.

Des problèmes de jeunesse courants

Gardons cependant à l’esprit que les problèmes de jeunesse sont malheureusement assez courants sur les modèles flambant neufs, d’autant plus sur les modèles contemporains, bourrés de technologies, et parfois pas totalement finalisés – les mises à jour à distance (OTA) permettent souvent de limiter la casse dans ce dernier cas, comme pour le Fisker Ocean.

Dans le cas du Peugeot E-3008, des mises à jour software ne sont pas d’un grand secours pour une pièce mécanique, mais précisons que le SUV Peugeot étrenne une toute nouvelle plateforme, la STLA Medium, et en paye manifestement le prix en essuyant quelques plâtres.