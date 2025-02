Deux constructeurs automobiles chinois présents en Europe fusionnent pour réduire les coûts

Quelques semaines après l’annonce du retrait de Volvo du constructeur chinois Lynk & Co, ce dernier vient d’être racheté par Zeekr. La marque de voitures électrique va notamment développer la gamme de sa nouvelle protégée, avec le lancement de plusieurs modèles.

Lynk & Co 02 // Source : Lynk & Co

Le début de l’année est riche en rebondissement dans l’univers automobile. On pense notamment au projet de fusion entre Nissan et Honda qui a finalement été avorté, mais pas seulement. Car ça bouge aussi pas mal du côté des marques chinoises, et notamment au sein du groupe Geely.

Une nouvelle alliance

En effet, au début du mois de février, Volvo annonçait la cession de sa participation dans le constructeur Lynk & Co. Pour mémoire, le constructeur suédois possédait pas moins de 30 % de la firme chinoise. Mais pas question pour la firme, dont nous avions conduit la nouvelle voiture électrique 02 de se retrouver seule bien longtemps. C’est ainsi que nous apprenons qu’elle vient d’être rachetée par un autre constructeur.

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Il s’agit de Zeekr, comme il vient de l’annoncer dans un post publié sur le réseau social Weibo, équivalent de Facebook en Chine. Une annonce officiellement également partagée par Lynk & Co sur sa page. Mais concrètement, qu’est ce que cela va changer, alors que Volvo maintient son partenariat commercial avec la firme ? En fait, il faut savoir que Zeekr devient actionnaire majoritaire de la marque, à hauteur de 51 %. De son côté, Geely possède toujours 49 %.

Zeekr 007 GT / 7 GT // Source : Zeekr

Désormais, Lynk & Co devient donc une filiale de Zeekr, et les deux partageront de nombreuses synergies comme le rapporte le site Gasgoo. De nombreuses optimisations seront mises en place, notamment sur le développement des produits. Celui-ci serait amélioré de 15 % environ, tandis que les deux entreprises profiteront des innovations et du savoir-faire de chacune. De quoi diminuer les coûts de conception et de R&D notamment, de l’ordre de 10 à 20 % environ.

Les coûts de production seront quant à eux en baisse de 5 à 8 %, ce qui devrait logiquement se répercuter dans le prix des prochaines voitures électriques du groupe. Des équipes internationales mêlant des salariés des deux entreprises seront également créées, de même qu’une seule unité en charge des ventes. De plus, Lynk & Co et Zeekr partageront leur savoir-faire en termes de chaîne de traction électrique, mais aussi de conduite autonome.

Des modèles bien distincts

Une chose est sûre les deux marques continueront d’avoir leur propre identité, possédant chacun une gamme bien à elles. Zeekr visera plutôt un positionnement particulièrement premium, avec des prix à partir de 40 000 euros environ tandis que Lynk & Co proposera des voitures électriques plus grand public. Ces dernières devraient démarrer à partir de 26 000 euros environ. Mais attention, car ces tarifs seront revus à la hausse en Europe à cause des droits de douane plus élevés.

Selon le site Car News China, les deux entreprises visent pas moins de 710 000 immatriculations sur l’ensemble de l’année 2025. À plus long terme, elles prévoient de s’imposer comme des rivales de choix face à BMW, Audi ou encore Mercedes. Pour cela, elles miseront sur une gamme en pleine expansion. Chez Zeekr, celle-ci sera bientôt enrichie du break 007 GT qui sera lancé au cours des prochains mois. Il sera suivi par le EX1H, qui est actuellement un nom de code pour un futur crossover hybride rechargeable.

Zeekr 007 GT / 7 GT // Source : Zeekr

Enfin, il sera rejoint par un grand SUV connu sous le nom de DX1H. Du côté de Lynk & Co, deux nouveaux modèles seront lancés en Chine en 2025. Le premier est un SUV PHEV six places baptisé 900, tandis que le second reste encore très mystérieux. À l’échelle mondiale, le constructeur lancera bientôt son SUV électrique 02 que nous avons pu conduire, ainsi qu’un modèle hybride rechargeable baptisé 08. En parallèle, le groupe nouvellement formé vise un total de 200 showrooms dans le monde en 2025.