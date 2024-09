À défaut du Tesla Cybertruck, un autre pick-up électrique très prometteur débarque en Europe

Le constructeur chinois Maxus, connu pour ses utilitaires 100 % électriques commercialisés en Europe, va bientôt proposer un pick-up carburant aux électrons et haut de gamme. De quoi couper l’herbe sous le pied de Ford, Rivian et de Tesla.

Vous avez déjà vu ce pick-up électrique en photos ? Probablement, même si ce n’était sûrement pas lui.

En effet, le Maxus eTerron 9 cache à peine le copié/collé esthétique du constructeur chinois issu du groupe SAIC (le même groupe que MG Motor) avec les Ford F-150 Lighting et autres Rivian R1T.

Le Maxus eTerron 9 en quelques chiffres

Le Maxus eTerron 9 a été présenté à l’occasion du Salon d’Hanovre. Celui-ci mesure 5,50 mètres de long, pour 2 mètres de large et 1,87 mètre de haut. Pour le reste, c’est du très classique pour ce pick-up double cabine. La benne affiche une contenance de 1 200 litres. Celle-ci mesure 1,56 mètre de long, pour 1,50 mètre de large et 53,50 cm de haut. Un coffre avant (frunk) d’une contenance de 236 litres est aussi de la partie.

Le pick-up électrique annonce une capacité de remorquage de 3,5 tonnes et une charge utile de 620 kg. Grâce à son amortissement piloté réglable, il favorise le chargement/déchargement de la grande benne, qui peut être abaissée jusqu’à 60 mm en mode « Easy Load ».

À l’intérieur, le Maxus eTerron 9 peut accueillir jusqu’à 4 passagers. Les sièges avant sont rabattables pour former deux couchages presque plats de 1,70 mètre de long et 51 cm de large. Comme d’habitude avec les constructeurs chinois, les équipements sont nombreux, avec notamment la climatisation automatique bizone, la caméra à 360° ou encore les sièges chauffants.

La partie numérique repose sur une dalle en deux parties, disposée derrière le volant, courant sur la planche de bord jusqu’au niveau de la console centrale. L’ensemble est évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’ensemble paraît plutôt avantageux pour un pick-up, avec du cuir à profusion. Reste à voir si tous ces beaux matériaux seront correctement assemblés.

Enfin une autonomie intéressante pour un pick-up électrique

Maxus propose déjà en fait un pick-up électrique en France avec le T90-EV, un modèle qui ne manque pas de qualités, mais avec un énorme défaut pour un véhicule de ce segment : l’absence de quatre roues motrices. Déjà qu’il est difficile de séduire la clientèle pick-up avec de l’électrique, alors sans transmission intégrale, cela paraît tout bonnement mission impossible.

Fort heureusement, ce nouveau Maxus eTerron 9 adopte une transmission intégrale permanente puisqu’il évolue continuellement en mode quatre roues motrices. Contrairement au T90-EV, il embarque deux moteurs électriques. Celui à l’avant développe 170 ch, tandis que le second propose 272 ch. Maxus annonce une puissance cumulée de 442 ch, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes.

Côté batterie, la firme chinoise annonce une capacité de 102 kWh, le tout associé à un ingénieux système de ventilation à neuf canaux pour conserver une température optimale en toutes circonstances. L’autonomie est plutôt bonne pour un pick-up électrique, avec 430 km annoncés.

Il faut compter environ 40 minutes pour faire passer le niveau de la batterie de 20 à 80 % sur une borne de recharge rapide. La puissance de charge rapide est relativement faible pour un modèle de ce genre, puisqu’elle stagne à 115 kW, soit à peine mieux qu’une Peugeot e-208. L’eTerron 9 embarque la technologie V2L et des prises de 2,2 kW un peu partout.

Côté tout-terrain, il reçoit un système avec six modes de conduite préréglés et plus de 400 combinaisons possibles pour personnaliser les caractéristiques du pick-up.

Bonne nouvelle, l’eTerron 9 est d’ores et déjà disponible à la commande et arrivera fin novembre en Europe. Maxus annonce des tarifs à 72 900 euros TTC, en excluant le bonus écologique de 3 000 euros actuellement en vigueur pour l’achat ou la location d’un utilitaire léger électrique par une société. De quoi faire passer le prix sous les 70 000 euros. Ce modèle est seulement 10 000 euros plus chers que le T90-EV et semble, sur le papier, bien meilleur.

Avec son pick-up, Maxus coupe l’herbe sous le pied de Ford et de son F-150 Lightning, qui pourrait arriver en Europe, mais sans certitudes, tandis que le Cybertruck paraît bien trop compliqué à homologuer sur le Vieux Continent pour un jour être proposé chez nous. Quant à Rivian et son R1T, une commercialisation en Europe n’est pas à l’ordre du jour.