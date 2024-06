Apple CarPlay et Android Auto : et si Tesla faisait fausse route ?

La plupart des voitures neuves sont désormais équipées d'Android Auto ou d'Apple CarPlay. Sauf certaines voitures électriques, comme les Tesla et les Rivian. Pourtant, un récent sondage prouve que les clients veulent ces technologies dans leurs voitures. À moins que les systèmes intégrés soient à la hauteur. Mais est-ce vraiment le cas ?

Les voitures électriques Tesla et Rivian ont un point commun : elles se passent totalement des fonctions Apple CarPlay et Android Auto qui permettent d’afficher des applications de son smartphone directement sur l’écran central de la voiture. Une fonction très appréciée des conducteurs, qui affichent par exemple Google Maps, Waze ou Coyote sur l’écran d’infotainment du véhicule.

Les voitures électriques sont à part

Le média Automotive News relaie une étude McKinsey & Co au sujet d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Selon elle, 25 % des conducteurs de voitures électriques et 38 % des conducteurs de voitures thermiques n’achèteraient pas un modèle dépourvu de ces deux fonctions. Une différence qui pourrait s’expliquer par les conducteurs Tesla.

Mais quand on creuse, on se rend compte que chez Rivian, 70 % des clients voulaient l’intégration de CarPlay dans leurs voitures. Après quelques mois d’utilisation du véhicule, ce taux tombe à seulement 30 % selon Bloomberg.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les conducteurs se sont habitués au système d’infotainement du véhicule et qu’ils ne ressentent plus le besoin d’utiliser Apple CarPlay au quotidien dans leur voiture. Pourtant, lors de l’essai du Rivian R1T, nous avions justement pointé des doigts l’absence de ces technologies. Surtout que le système d’exploitation Rivian intègre beaucoup moins d’applications que celui de Tesla. Il y avait bien Spotify, mais pas YouTube et aucun jeu par exemple.

Mais à l’inverse, pour les conducteurs de voitures qui intègrent Apple CarPlay ou Android Auto, c’est un autre son de cloche. Seulement 35 % d’entre eux seraient prêts à passer à un système d’exploitation natif à la voiture, comme ce qu’on trouve sur une Tesla ou une Rivian. GM a d’ailleurs pris la décision récente de supprimer Apple CarPlay de ses voitures, pour suivre la voie de ses deux concurrents américains.

La guerre des OS de voitures

On assistera donc dans les mois à venir à une situation intéressante : de nombreux constructeurs comptent sur Android Auto et Apple CarPlay pour attirer les clients connectés. Tandis que d’autres, au contraire, mettent beaucoup d’efforts à concevoir un système d’exploitation natif, avec des fonctions inédites, pour proposer une expérience plus personnalisée à leurs clients.

La voie du milieu n’est pas à oublier : il est possible de faire les deux, comme le montre Renault, avec le système OpenR Link des Mégane E-Tech, Scénic E-Tech et R5 E-Tech électrique. Il se base sur Android Automotive, avec une interface propre à Renault, tout en proposant la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.