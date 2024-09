Peugeot : la meilleure version de la 208 électrique devient plus abordable

La Peugeot E-208 fait une bonne année 2024 en termes de chiffres de vente, notamment grâce au leasing social. La marque veut cependant poursuivre cette lancée, particulièrement avant l’arrivée de la redoutable Renault 5 E-Tech, et propose désormais la « grande » batterie sur plus de versions, de quoi faire baisser son prix d’accès. Voici ses tarifs et caractéristiques.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

19 426 : c’est le nombre de Peugeot E-208 immatriculées depuis le début de l’année en France, de quoi s’octroyer une confortable première place des ventes – le Tesla Model Y, sur la seconde place du podium, n’affiche de 14 819 ventes.

Un joli résultat, certes aidé par le leasing social (où la 208 électrique était proposée à 99 euros par mois), mais qui pourrait être ombragé par l’arrivée de la Renault 5 E-Tech et de la Citroën ë-C3, deux redoutables concurrentes, à la fin de l’année. Peugeot a pensé à tout et vient ainsi de proposer la « grande » batterie sur la finition intermédiaire, de quoi faire baisser son prix.

Des performances et une autonomie en hausse

La gamme de l’E-208 est toujours partagé avec deux choix : une batterie de 50 kWh (dont 46,3 utiles) associé à un moteur électrique de 136 ch, et une batterie de 51 kWh (dont 48,1 utiles) proposée avec un moteur de 156 ch.

Ce dernier couple n’était alors proposé qu’en finition haut de gamme GT, de quoi l’exclure de nombreuses bourses. Bonne nouvelle : le configurateur de la marque a été mis à jour, et la batterie 51 kWh est dorénavant disponible sur la finition intermédiaire Allure – qui dispose toujours de la « petite » batterie en parallèle.

Peugeot E-208 Allure // Source : Peugeot

De fait, l’autonomie progresse, passant de 362 à 409 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. 47 kilomètres gagnés grâce à l’augmentation de la capacité de la batterie, certes, mais aussi avec une consommation en forte baisse, passant de 15,4 à 14,1 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge.

Bonus : les 18 ch gagnés bénéficient au dynamisme de la 208 électrique. Le 0 à 100 km/h passe de 9,0 à 8,2 s et les reprises de 80 à 120 km/h de 6,6 à 5,3 s. Toujours bon à prendre. Quant à la recharge, il faut compter 27 minutes pour passer de 20 à 80 % de la batterie via une puissance max de 100 kW.

Un surcoût modéré, mais cela sera-t-il suffisant ?

La « démocratisation » de ce groupe motopropulseur est peut-être le signe qu’Emotor, la coentreprise entre Nidec Leroy-Somer et Stellantis, arrive enfin à produire le bloc 156 ch en plus grandes quantités – un défi il y a encore quelques mois.

Cette E-208 Allure est donc disponible, au prix catalogue, à 36 100 euros avec la batterie de 50 kWh et à 37 400 euros avec cette nouvelle offre 51 kWh. Mais cela ne s’arrête pas là, puisqu’il faut retirer les 4 000 euros du bonus écologique et un petit coup de pouce de Peugeot : on arrive donc à, respectivement, 30 020 et 31 280 euros une fois l’ensemble déduit.

Peugeot E-208 Allure // Source : Peugeot

1 260 euros de différence pour une plus grande polyvalence : voilà qui pourrait faire réfléchir, d’autant plus que cette finition Allure est plutôt bien équipée, avec un écran 10 pouces compatible Android Auto/Apple CarPlay, les compteurs numériques, la clim auto, des jantes 16 pouces et le démarrage mains-libres. Sachant que la GT n’est disponible qu’à partir de 33 130 euros, soit une différence de 1 850 euros.

Reste que la concurrence rôde : la Renault 5 E-Tech est disponible à partir de 29 490 euros bonus déduit avec une autonomie comparable et des équipements supplémentaires (navigation, suite Android Automotive, caméra de recul), et la Citroën ë-C3 est disponible en finition haut de gamme à 23 800 euros bonus déduit, avec certes 100 kilomètres d’autonomie en moins, mais avec des prestations plus que correctes.