Petite forme pour la voiture électrique en France, mais Renault frappe fort grâce au Scénic E-Tech

Les chiffres de ventes de voitures électriques en France au mois d’août sont tombés. Et malheureusement, ils ne sont pas très glorieux. Si le classement est dominé par la Tesla Model Y, un autre véhicule se distingue aussi tout particulièrement.

Si les pouvoirs publics veulent tout faire pour inciter les automobilistes à passer à la voiture électrique, tout n’est pas rose pour autant. Et pour cause, les immatriculations sont en légère baisse en Europe depuis le début de l’année.

Des chiffres décevants en France

De plus, certains constructeurs traversent également une mauvaise passe, à l’image de Tesla mais également de Volkswagen, qui a récemment annoncé un nouveau plan d’attaque pour limiter les dégâts et faire des économies. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Rien n’est moins sûr, puisque la demande pour cette motorisation chute au fil des mois. Et qu’en est-il de la France ? En avril dernier, la part de marché pour cette motorisation se maintenait à 17 % chez nous.

Mais voilà que les derniers chiffres dévoilés par le cabinet AAA Data ne sont plus si optimistes que cela. En effet, ce dernier vient de publier les données pour le mois d’août, et ce n’est pas forcément très glorieux. Les ventes de voitures neuves ont globalement chuté de 24 % le mois dernier par rapport à la même période en 2023 puisque seulement 85 977 immatriculations ont été enregistrées. A titre de comparaison, les ventes étaient en hausse de 24 % entre 2022 et 2023.

Peugeot e-208

Mais qu’en est-il de la voiture électrique en particulier ? Et bien là non plus, ce n’est pas vraiment encourageant. Les données indiquent que les immatriculations pour cette motorisation ont dégringolé de 33 % en août par rapport à l’an dernier. Ce qui a évidemment des conséquences sur la part de marché de cette dernière, qui passe de 18 % à seulement 15 % en France. Cependant, le cabinet souligne que tous les constructeurs et surtout tous les modèles ne sont pas du tout logés à la même enseigne.

En effet, si les ventes de Tesla se sont effondrées dans l’Hexagone sur cette période, avec une chute de 53 % le mois dernier, Dacia fait encore pire. Les immatriculations de la Spring ont dégringolé de 93 %. La raison est simple, et concerne notamment le bonus écologique, dont la citadine électrique est désormais privée (et l’arrivée de la prochaine version dès septembre), tout comme la Tesla Model 3. Sans parler de la concurrence de plus en plus rude, notamment avec l’arrivée de la Citroën ë-C3, dont les premières livraisons sont prévues à la rentrée.

Tesla toujours en tête, mais attention

En revanche, Renault se porte plutôt bien sur la voiture électrique, avec des immatriculations en hausse de 13 % sur la période. Mais BMW fait encore plus fort, puisque ses ventes de voitures électriques ont quant à elles grimpé de 29 % au mois d’août. Pour mémoire, le constructeur est finalement exempté de droits de douane très élevés, tout comme Volkswagen. Mais quels sont les modèles qui ont rencontré le plus grand succès en France au cours du mois dernier ? Et bien sans surprise, c’est une fois encore la Tesla Model Y, avec 2 096 unités.

Le SUV électrique, qui cartonne également à l’échelle européenne reste en tête du classement français, largement devant la Peugeot e-208, qui occupe la 2ème marche. La citadine électrique, qui bénéficie quant à elle toujours du bonus écologique a été vendue à 919 exemplaires en août. Mais la star tricolore doit tout de même rester sur ses gardes et ne pas se reposer sur ses lauriers. Car un autre modèle opère une très belle remontée et a toutes les chances de grimper encore dans le classement.

Tesla Model Y

Il s’agit du Renault Scénic E-Tech, que nous avions découvert au salon de Munich l’an dernier et qui est à l’essai sur Survoltés. Ce dernier a été immatriculé à 668 exemplaires en France en août, et rencontre donc un franc succès chez nous. Certifié « Origine France Garantie », tout comme sa petite sœur, la R5 E-Tech, le SUV électrique est éligible au bonus écologique de 4 000 euros, ce qui en fait un argument indéniable. Et ce alors que le prix reste l’une des priorités des acheteurs de voitures électriques et que ce dernier est encore jugé trop élevé.

D’ailleurs, 29 Renault 5 E-Tech électriques ont été immatriculées sur la période, sûrement pour les concessions et le service marketing. On note aussi la présence de trois Alpine A290.

Ventes de voitures électriques en France en août 2024

1 TESLA – MODEL Y 2 096 2 PEUGEOT – 208 919 3 RENAULT – SCENIC 668 4 SKODA – ENYAQ 563 5 FIAT – 500 559 6 RENAULT – MEGANE-E 555 7 B.M.W. – IX1 451 8 MINI – MINI 432 9 TESLA – MODEL 3 410 10 VOLKSWAGEN – ID.3 374

Ventes de voitures électriques en France de janvier à août 2024

Position Voiture Immatriculations 1 PEUGEOT – 208 19 426 2 TESLA – MODEL Y 14 819 3 RENAULT – MEGANE-E 13 330 4 FIAT – 500 11 755 5 RENAULT – TWINGO 10 036 6 TESLA – MODEL 3 8 866 7 PEUGEOT – 2008 7 606 8 M.G. – MG4 6 024 9 B.M.W. – IX1 5 890 10 OPEL – CORSA 4 838