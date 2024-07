Pourquoi les voitures électriques de BMW et Volkswagen pourraient en partie échapper aux fameux droits de douane

L’Union européenne pourrait accorder une réduction sur les droits de douane appliqués aux voitures électriques de BMW et Volkswagen produites en Chine.

Si vous lisez régulièrement les colonnes de Survoltés, vous savez sans doute que depuis quelques années, les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses en Europe. Et cela ne plaît pas du tout à Bruxelles.

Une forte hausse des taxes

Les grandes instances européennes multiplient en effet les mesures protectionnistes afin de réduire les ventes de véhicules produits dans l’Empire du Milieu en Europe. Et ce alors que le pays est devenu le plus grand exportateur mondial devant le Japon et l’Allemagne depuis plusieurs mois déjà. Parmi les décisions prises par la Commission européenne, la hausse des droits de douane pour les voitures produites sur le sol chinois. Cela afin de réduire les importations chez nous.

Cette mesure a été décidée en guise de punition, puisque l’Europe accuse la Chine de concurrence déloyale, en donnant de généreuses subventions à ses constructeurs nationaux. Ce qui leur permet d’afficher des prix bien plus bas que ceux des équivalents produits en Europe. Mais les constructeurs originaires de l’Empire du Milieu ne sont pas les seuls à être touchés par cette décision, puisque ce sera le cas de toutes les voitures produites là-bas. Même si elles ne sont pas des marques basées sur le Vieux Continent.

La Dacia Spring sera par exemple concernée, à tel point qu’une fabrication chez nous serait envisagée. Même chose pour Volvo, qui va produire son EX30 en Belgique. Mais d’autres groupes sont aussi touchés, comme BMW ainsi que Volkswagen. Ces deux derniers sont soumis à une taxe supplémentaire de 47,6 % qui s’applique par défaut à tous les constructeurs qui n’ont pas collaboré suffisamment avec l’Union européenne.

Les entreprises allemandes produisent plusieurs modèles en Chine, telles que la Mini Cooper SE ou encore le Cupra Tavascan. Des voitures qui n’ont déjà plus le droit de toucher le bonus écologique en France, pour cette même raison. L’augmentation des droits de douane est donc un coup de massue supplémentaire, qui aura pour effet de faire flamber les prix. Car si les marques peuvent rogner un peu sur leur marge, cela ne devrait pas être suffisant pour absorber cette augmentation drastique. Sauf si l’Europe fait un geste.

Une petite baisse à venir ?

Et c’est ce qui serait envisagé au cours des prochains mois, puisque la Commission européenne pourrait finalement décider de classer ces deux entreprises dans la catégorie de ceux qui ont effectivement bien collaboré dans le cadre de l’enquête, nous apprend l’agence de presse Reuters. Ainsi, la taxe descendrait à 30,8 %, ce qui reste tout de même très élevé. Mais pourquoi BMW et Volkswagen ont-ils par défaut été accusés de ne pas avoir apporté leur aide ? D’autant plus que seuls les constructeurs chinois sont visés par Bruxelles.

En fait, les deux marques ont été soumises automatiquement aux droits les plus élevés, puisqu’elles n’ont tout simplement pas fait partie de l’échantillon analysé. Une simple erreur donc, qui sera bientôt rectifiée. Et ce tandis que l’industrie automobile allemande fait pression sur l’Europe en ce qui concerne cette hausse des droits de douane. Les constructeurs européens craignent que cette mesure ouvre la porte à d’autres règles encore plus contraignantes au cours des prochaines années.

Cette décision de Bruxelles de réduire les taxes pour Volkswagen et BMW va-t-elle aussi s’étendre à d’autres entreprises, comme Tesla ? Pour mémoire, la Model 3 est en effet fabriquée dans l’usine de Shanghai, aux côtés de la Model Y qui est cependant aussi assemblée à Berlin. Ce qui lui permet d’ailleurs de rester éligible au bonus écologique de 4 000 euros en France. Quoi qu’il en soit, cette mesure a provoqué la colère de la Chine, qui a rapidement pris la parole et qui n’a pas vraiment mâché ses mots.