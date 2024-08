Voitures électriques : le plan de Volkswagen à 10 milliards d’euros commence à prendre l’eau

Alors que Volkswagen visait 10 milliards d’euros d’économies d’ici à 2026, cet objectif semble finalement ne pas pouvoir être atteint. En cause, des ventes de voitures électriques en baisse ainsi que des soucis d’approvisionnement en pièces. Plusieurs mesures sont envisagées par le constructeur allemand.

Anbau der Frontpartie des ID.4 in der neuen Halle 20 in Emden.

Si Volkswagen reste le numéro 3 mondial de la voiture électrique derrière Tesla et BYD, la situation est loin d’être rose pour le constructeur allemand. En effet, ce dernier fait face à une forte baisse de ses ventes, dans un contexte de chute globale pour les autos zéro-émission (à l’échappement) en Europe.

Un objectif difficile à atteindre

Les difficultés de la firme de Wolfsburg ne datent pas d’aujourd’hui, puisqu’elles avaient déjà commencé quelques années plus tôt. À tel point qu’elle avait décidé de mettre en place un plan draconien, afin de sauver ses finances et réaliser des économies d’envergure. Le but ? Réduire ses dépenses d’environ 10 milliards d’euros d’ici à 2026. Mais où en est-on de cet objectif très ambitieux ? Et bien il semblerait que ce dernier soit plus difficile à atteindre que prévu.

C’est ce qu’indique le site allemand Handelsblatt, qui a pu s’entretenir avec plusieurs sources internes à la marque. Et la situation de cette dernière n’est malheureusement pas très réjouissante. En effet, Volkswagen risque de manquer son objectif pour l’année de deux à trois milliards d’euros, alors que le constructeur avait annoncé des économies de quatre milliards pour 2024. Autant dire qu’on en est donc encore très loin, et la situation risque d’être difficile à inverser.

Crédit : Volkswagen

Quelle est la cause de ce retard ? En fait, il y en a plusieurs. Tout d’abord, la chute des ventes du groupe allemand. Pourtant, ce dernier prévoit tout de même d’accroître la cadence de production de son usine d’Emden. Il faut savoir que depuis le début de l’année, la firme n’a vendu que 317 200 véhicules électriques, contre 321 600 sur la même période l’an dernier. Il manque pas moins d’un million de voitures pour que Volkswagen arrive au niveau de ses rivaux américains et chinois.

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur doit aussi faire face à une autre difficulté. Cette fois-ci, il s’agit de soucis d’approvisionnement en pièces, en raison d’une pénurie. Cela concerne notamment les moteurs électriques, qui sont évidemment indispensables pour pouvoir faire sortir les voitures de l’usine. Cette situation entraîne un ralentissement de la production, qui fait inévitablement chuter les chiffres de vente, et donc les profits. En somme, c’est un peu le serpent qui se mord la queue…

Un nouveau plan sans pitié

Le constructeur est dans une situation très délicate, puisque ses profits sont loin d’être à la fête, avec une marge de 2,3 % à l’heure actuelle. Pour rappel, Volkswagen prévoit d’atteindre les 6,5 % d’ici deux ans, mais cet objectif risque là encore de ne pas pouvoir être atteint. Et ce alors que la marque allemande est actuellement la moins rentable du groupe. Pas question pour cette dernière de se laisser abattre cependant puisqu’elle a récemment dévoilé une série de mesures pour remonter la pente.

Son PDG, Thomas Schaefer s’est exprimé à ce sujet, et a énuméré plusieurs pistes qui devraient permettre à l’entreprise de réduire ses dépenses et augmenter ses profits. Ainsi, environ un milliard d’euros devrait être économisé d’ici à 2028, rien qu’en réduisant les cycles de développement des produits de 50 mois à trois ans (36 mois). Ce qui signifie concrètement que les ingénieurs auront environ un an de moins pour concevoir et mettre au point les voitures de la marque.

Les délais de production seront également réduits, tandis que Volkswagen a aussi décidé de faire une croix sur son projet de construire un nouveau site de recherche et développement à 800 millions d’euros à Wolfsburg. Pour finir, les coûts administratifs de la marque seront réduits d’un cinquième, mais cette dernière n’a pas précisé de quelle manière. Des licenciements seraient-ils à prévoir ? Cela n’est évidemment pas à exclure, mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois.