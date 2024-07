Volkswagen galère toujours autant sur la voiture électrique : la preuve avec ces chiffres

Si Volkswagen reste le numéro 3 mondial de la voiture électrique derrière Tesla et BYD, ses ventes continuent de chuter depuis le début de l’année 2024. Et cela dans un contexte de baisse globale des immatriculations d’autos électriques en Europe.

Avec sa gamme bien remplie, toutes marques confondues, le groupe Volkswagen est sur la bonne voie pour ne plus vendre que des autos électriques à partir de 2035. Cependant, tout n’est pas rose non plus pour la firme allemande.

Une situation encore fragile

En effet, le constructeur, subit depuis pas mal de temps déjà des difficultés dans le domaine des voitures zéro-émission (à l’échappement). Même s’il reste le numéro 3 mondial derrière Tesla et BYD, ses soucis liés à sa filiale Cariad ont engendré des retards dans les lancements de nouveaux modèles. À tel point que Volkswagen a même été contraint de procéder à des licenciements. Mais ce n’est pas tout, car l’entreprise fait aussi face à une baisse de la demande de la part des clients.

Et cela se confirme dans les chiffres de ventes, qui viennent tout juste d’être dévoilés par le constructeur dans un communiqué publié quelques jours plus tôt. Et ces derniers sont en demi-teinte depuis le début de l’année. La firme indique avoir livré quasiment autant de voitures neuves depuis le mois de janvier 2024 que sur les six premiers mois de 2023. Au total, ce chiffre est annoncé à 4,35 millions, contre 4,37 millions l’an dernier. Cependant, en regardant les voitures électriques, c’est un peu plus nuancé.

Le groupe Volkswagen a livré moins d’autos que l’année dernière, avec un total de 317 200, contre 321 600 sur la même période en 2023. Si l’on entre un peu plus dans le détail, on voit que les immatriculations ont surtout fortement baissé en Europe, avec une chute de l’ordre de 15 %. En revanche, elles sont fortement grimpé (+ 45%) en Chine, l’un des principaux marchés du constructeur allemand. Cependant, tout n’est pas non plus dramatique pour la firme basée à Wolfsburg.

Cette dernière indique que les commandes de voitures électriques ont augmenté 124 % en Europe de l’Ouest au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période l’an dernier. Ainsi, ce ne sont pas moins de 170 000 unités qui ont été achetées depuis le début de l’année, mais qui n’ont pas encore été forcément reçues par les clients. Le communiqué du constructeur rappelle que les Audi Q6 e-tron, Porsche Macan électrique et Volkswagen ID.7 Tourer ont été lancés durant cette période.

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2024 300 114 369 783 136 400 2ème trimestre 2024 426 039 422 405 180 800 Cumul 1er semestre 2024 726 153 792 188 317 200

Lors du second trimestre 2024, Volkswagen a livré 180 800 voitures électriques à travers le monde. Soit 200 voitures de plus que l’an dernier à la même période. Ce qui donne une très faible croissance de 0,1 %.

Des ventes inégales

Des modèles qui pourraient aider le groupe allemand à accroître encore ses ventes, même s’il s’agit tout de même de modèles de niche. D’ailleurs, on se rappelle que le Q8 e-tron va disparaître de la gamme, en raison de commandes insuffisantes, malgré le restylage que nous avions pu essayer. À vrai dire, et en plus de ses soucis logiciels, le groupe Volkswagen doit faire face à une baisse globale de la demande en voitures électriques en Europe. Et pour cause, les ventes ont fortement chuté depuis le début de l’année.

Cela principalement à cause de la baisse du bonus écologique en France, qui est passé à 4 000 euros, tandis que certains pays européens ont encore plus serré la vis, comme en Allemagne, marché historique de la firme. Et cela risque de se poursuivre encore, même si le gouvernement français a promis que l’aide financière resterait en vigueur jusqu’à 2027 au moins, même si son montant pourrait être revu à la baisse. Mais alors, quels modèles rencontrent le plus de succès au sein du groupe Volkswagen ?

Il s’agit du duo ID.4 et ID.5, avec pas moins de 86 800 exemplaires vendus, les deux modèles confondus. Ces derniers sont suivis par la Volkswagen ID.3, avec 66 200 unités écoulées, tandis que l’Audi Q4 e-tron arrive en 3ème position avec 52 100 immatriculations. Arrive ensuite le Skoda Enyaq (29 400 exemplaires) puis l’Audi Q8 e-tron qui se place cependant loin derrière, avec seulement 17 900 unités. Ce dernier est suivi par l’ID. Buzz (14 600 exemplaires), qui se décline désormais en une version GTX que nous avons récemment pu essayer.