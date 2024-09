Peugeot réduit le prix des e-208 et e-308 électriques : la grande batterie devient enfin plus abordable

Alors que la concurrence est de plus en plus rude, Peugeot a décidé de baisser le prix de ses e-208 et e-308 électrique. À tel point que la citadine est désormais accessible à moins de 30 000 euros grâce au bonus écologique de 4 000 euros. Surtout, la plus grande batterie de 51 kWh devient disponible avec la finition Allure.

Peugeot e-208

La guerre des prix, lancée en début d’année dernière par Tesla se poursuit encore et toujours, tandis que la concurrence des constructeurs chinois est de plus en plus rude. Mais pas seulement, puisque les marques tricolores et européennes sont aussi bien décidées à tirer les tarifs vers le bas.

Une promotion alléchante chez Peugeot

Et ce alors que la tendance globale est à la baisse, grâce à la chute du cours du lithium. Ce qui devrait permettre d’atteindre la parité avec les voitures thermiques d’ici à la fin de la décennie. Mais en attendant, les constructeurs misent surtout sur des remises ponctuelles pour attirer les clients et relancer les ventes. Le tout dans un contexte où les immatriculations de véhicules électriques sont en baisse en Europe. Et après Ford avec son Explorer, c’est au tour de Peugeot de proposer des réductions.

Et ce n’est pas un seul mais bien deux modèles stars de la gamme qui sont ici concernés. En effet, il s’agit d’abord de la Peugeot e-208 un peu plus tôt dans sa version restylée. La citadine électrique démarre normalement à partir de 34 100 euros dans sa finition d’entrée de gamme Style. Mais voilà que le constructeur lui offre une baisse de prix sur son site, avec un tarif de départ désormais affiché à 32 080 euros.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

De quoi ravir les conducteurs, qui trouvent que les voitures électriques coûtent encore trop cher. Car la 208 doit désormais faire face à une concurrence grandissante, avec la Citroën ë-C3 mais surtout la nouvelle Renault 5 E-Tech, qui démarrera à moins de 25 000 euros dans les prochains mois. Heureusement, la citadine au lion profite aussi du bonus écologique de 4 000 euros, ce qui lui permet d’être affichée à partir de 28 080 euros seulement. Une belle baisse de prix pour cette dernière, qui embarque un moteur électrique de 136 chevaux et 260 Nm de couple.

Pour mémoire, elle se dote également d’une batterie de 50 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie de 362 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge de 10 à 80 % se fait en 26 minutes, à une puissance de 100 kW en courant continu. À ce prix-là, la voiture est livrée de série dans une teinte Jaune Agueda et s’offre un écran tactile de 10 pouces associé au Peugeot i-Cockpit de 3,5 pouces. La dotation inclut également un chargeur embarqué de 7,4 kW ainsi que la climatisation automatique monozone.

Pour passer sur le moteur de 156 ch et la nouvelle batterie de 51 kWh avec 400 km d’autonomie, il faut choisir la finition Allure ou GT, à partir de 35 280 euros au lieu de 37 400 euros sans la remise.

La Peugeot e-308 aussi en réduction

Outre la e-208, un second modèle est donc également remisé par le constructeur tricolore. Il s’agit de la e-308, que nous avions aussi essayé quelques mois plus tôt. Cette dernière est originellement affichée à partir de 42 500 euros, mais elle profite aussi d’une baisse de son prix, qui lui permet de descendre à seulement 39 430 euros. Un tarif valable pour la finition E-Style et qui ne prend pas en compte le bonus écologique. Une fois ce dernier ajouté, la berline électrique ne coûte que 35 430 euros.

De quoi espérer mieux rivaliser avec la Tesla Model 3, et s’aligner sur sa cousine, l’Opel Astra qui coûte quant à elle 34 990 euros grâce à une remise. Pour mémoire, la Peugeot e-308 est quant à elle équipée d’un moteur de 156 chevaux et d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 54 kWh bruts. Ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 411 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 100 kW.

Peugeot e-308 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Comme l’indique le configurateur en ligne, la voiture est livrée de série en vert Olivine et avec un écran tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné de même taille personnalisable. Les aides à la conduite incluent notamment l’assistance au stationnement arrière et le Pack Drive Assist, qui intègre le Pack Safety Plus et la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation. Enfin, la pompe à chaleur fait aussi partie de la dotation de base de la voiture, comme le chargeur embarqué de 11 kW.