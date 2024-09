Ford réduit le prix de sa nouvelle voiture électrique avec plus de 600 km d’autonomie qui fait mieux que Volkswagen

Dévoilé l’an dernier et commercialisé depuis le mois de mars, le nouveau Ford Explorer électrique profite déjà d’une remise très alléchante. De plus, le SUV électrique est éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Bonne nouvelle : il s’agit de la version avec plus de 600 km d’autonomie, qui fait mieux que la Volkswagen ID.4.

Si Ford était encore un peu en retard sur la voiture électrique il y a quelques années, le constructeur américain a désormais bien su se rattraper. Aujourd’hui, il possède même une gamme assez complète.

Une belle remise sur le SUV électrique

En effet, la firme commercialise sa Mustang Mach-E ainsi que son F-150 Lightning, et a plus récemment levé le voile sur son Capri. Mais l’an dernier, le constructeur américain avait aussi présenté son Explorer, basé sur la Volkswagen ID.4, mais avec plus d’autonomie. Après un long retard, c’est finalement en début d’année que ce dernier a enfin démarré sa commercialisation en France. Ce nouvel arrivant dans le catalogue démarrait à partir de 46 900 euros.

Un tarif qui lui permet d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, réservé aux voitures dont le tarif est annoncé sous la barre des 47 000 euros. Car il faut savoir que cet Explorer est assemblé en Europe, au sein de l’usine de Cologne, en Allemagne. Mais alors que les ventes de voitures électriques sont en baisse sur le Vieux Continent, voilà que le constructeur souhaite relancer les immatriculations de son SUV. Car ce dernier ne figure même pas dans le classement des leaders du marché, dominé en France par la Tesla Model Y.

Et pour y arriver, Ford mise sur une petite remise appliquée sur son Explorer, qui chasse directement sur les terres du SUV d’Elon Musk. En allant sur le site du constructeur, on voit qu’il est possible d’obtenir un exemplaire en stock pour seulement 44 400 euros, grâce à un avantage client de 1 500 euros. Il faut également déduire le bonus écologique de ce tarif, ce qui fait passer la voiture à seulement 40 400 euros. Pour ce tarif là, vous avez le droit à la version RWD Grande Autonomie, dotée de la batterie de 77 kWh.

Celle-ci permet de parcourir jusqu’à 602 kilomètres selon le cycle WLTP et affiche une puissance de 286 chevaux et est livrée de série avec des jantes alliage de 19 pouces, un siège conducteur massant, l’accès et le démarrage sans clé ou encore l’écran tactile coulissant de 14,9 pouces. Il faudra patienter douze semaines environ pour recevoir votre exemplaire si vous décidez de passer commande, ce qui vous emmène jusqu’à la fin du mois de novembre seulement. Ce qui reste raisonnable quand on connaît les délais très longs pour les véhicules neufs.

Une offre en location longue durée

Mais ce n’est pas tout, car les clients qui souhaitent quant à eux opter pour une offre en location longue durée peuvent eux aussi bénéficier d’une belle remise. Sur son site, Ford nous indique en effet que son Explorer est accessible à partir de 379 euros par mois, avec un premier loyer de 4 490 euros. Le constructeur précise que le bonus écologique, dont le montant devrait baisser l’an prochain est déjà appliqué. Cette offre est valable pour un contrat de 36 mois et 3 000 kilomètres en LLD.

À ce prix-là, les clients auront le droit à l’entretien et à l’assistance, et prendront le volant de la version Extended Range de 77 kWh et 286 chevaux. Cette offre prend également en compte la prime à la conversion de 1 500 euros, applicable sous réserve d’envoyer une voiture essence ou diesel à la casse. La dotation de série de cette finition est identique à celle citée un peu plus haut, avec l’écran tactile ou encore le casier secret caché juste derrière. Nous avions pu découvrir ce dernier lors de notre première rencontre avec le SUV l’an dernier.

Ford Explorer // Source : Ford

Il faudra être rapide pour profiter de cette remise, puisque l’offre ne sera valable que jusqu’au 30 septembre prochain. En parallèle, Ford propose aussi une promotion sur sa Mustang Mach-E, affichée à partir de 459 euros par mois en location longue durée, avec un premier loyer de 4 990 euros. Cette réduction est valable sur la version Premium Propulsion Extended Range 91 kWh 294 chevaux, qui affiche une autonomie de 455 kilomètres avec l’homologation WLTP.