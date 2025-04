Peugeot améliore l’autonomie de sa 208 électrique et fait mieux que la Renault 5 E-Tech

Malmenée par la R5 électrique, la Peugeot E-208 s’améliore. L’autonomie de la petite voiture électrique progresse grâce à une nouvelle batterie, et de nouveaux équipements la rendent plus pratique au quotidien. Suffisant pour remonter la pente ?

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La Peugeot E-208 a passé une excellente année 2024. Propulsée par le leasing social, la citadine électrique a trusté la première place des ventes en France… avant l’arrivée de la Renault 5 E-Tech, et de son indéniable succès commercial.

Face à cette encombrante concurrente, Peugeot répond en améliorant quelques points de sa 208 électrique. Le communiqué de presse annonce une autonomie étendue, sans oublier l’arrivée d’équipements pratiques au quotidien ; le tout sans hausse de prix.

Une batterie revue

À vrai dire, ces améliorations ont été éventées il y a quelques jours par l’évolution de l’Opel Corsa, son clone technique. Peugeot officialise donc les nouveautés techniques, qui se concentrent uniquement sur la plus grosse des batteries.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La 208 électrique récupère ainsi la batterie des E-308, Alfa Romeo Junior et autres Fiat 600e. La capacité utile passe de 48,1 à 51 kWh, permettant de gagner 23 kilomètres d’autonomie. De quoi permettre à Peugeot d’annoncer 433 km selon le cycle WLTP et de damer le pion aux 410 km de la R5 électrique.

La recharge prend 27 minutes pour passer de 20 à 80 % sur borne rapide, à une puissance maximale de 100 kW. La petite batterie reste inchangée, promettant 363 km d’autonomie WLTP avec 46,3 kWh de capacité utile.

Des équipements supplémentaires, un prix identique

Peugeot en profite pour ajouter quelques fonctionnalités à sa 208 électrique. Notons l’arrivée d’un planificateur d’itinéraire directement intégré à l’écran central ; une vraie progression, puisqu’il fallait auparavant utiliser une application sur son téléphone et l’afficher sur l’écran via Apple CarPlay ou Android Auto.

Autre nouveauté : l’arrivée du vehicle to load (V2L), permettant d’alimenter des appareils électroniques directement via l’énergie de la batterie. Il faudra passer par un adaptateur à brancher sur la prise, vendu en accessoire.

Peugeot e-208 restylée // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ajoutons à cela l’arrivée d’une nouvelle couleur, le Blanc Okénite, et une nouvelle caméra pour les aides à la conduite. Terminons par une bonne nouvelle : ces améliorations ne font pas grimper les prix.

Avec cette nouvelle batterie, la Peugeot E-208 débute toujours à 35 400 euros, mais la marque ajoute déjà une promotion pour faire baisser le prix à 31 700 euros. À ceci, il faut y retirer le bonus écologique (de 2 000 à 4 000 euros selon les revenus) et la prime CEE de 353 euros, de quoi arriver à un prix à partir de 29 347 euros – la petite batterie débute à 28 000 euros, hors bonus, promotion et prime CEE, et 25 147 euros une fois tout cela déduit.