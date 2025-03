L’autonomie de la Peugeot 208 électrique pourrait bientôt augmenter grâce à la nouvelle batterie de l’Opel Corsa

Opel annonce une amélioration de l’autonomie de sa citadine, la Corsa Electric grâce à une amélioration de la batterie. Elle est en passe de devenir la citadine électrique offrant le meilleur rayon d’action avec plus de 400 km d’autonomie. La Peugeot e-208 devrait récupérer cette nouveauté dans les prochaines semaines.

C’est dans un communiqué de presse qu’Opel annonce avoir amélioré l’autonomie de sa citadine, la Corsa Electric. L’annonce est floue : « cette augmentation de l’autonomie a été rendue possible par le développement continu des batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC). Le système d’entraînement est désormais encore plus efficace« .

24 km supplémentaires qui pourrait tout changer

L’augmentation de l’autonomie n’est pas transcendante, avec un gain de 6 % par rapport à la version de 156 chevaux actuellement au catalogue. Cela porte l’autonomie de 405 à 429 km en cycle mixte WLTP.

C’est toutefois suffisant pour détrôner la citadine qui détenait jusqu’à présent le record d’autonomie : la cousine Peugeot e-208, annoncée à 410 km. Mais pour combien de temps ? Il est fort probable que la Peugeot e-208 bénéficie des mêmes évolutions dans les semaines à venir.

Le plus surprenant, c’est que cette hausse de l’autonomie ne s’accompagne pas d’une annonce concernant une réduction de la consommation. Selon le communiqué de presse d’Opel, celle-ci reste affichée à 14,2 kWh/100 km.

Pour expliquer ce gain de 24 km en autonomie, il faut s’intéresser à la batterie. Il y a de fortes chances pour que l’Opel Corsa récupère la batterie de 54 kWh brut (51 kWh net) des Peugeot e-308 et Alfa Romeo Junior. Actuellement, elle intègre l’accumulateur de 51 kWh brut (48 kWh nets). Une hausse de capacité de 6 %, qui colle avec la nouvelle autonomie.

Des évolutions dans la gamme ?

Opel profite de cette amélioration de l’autonomie pour annoncer également des évolutions dans la gamme de la Corsa Electric, du moins pour le marché allemand. Une nouvelle version spéciale, l’Opel Corsa Electric Yes, fait son apparition au prix de 32 485 euros en Allemagne.

De nouvelles teintes viennent enrichir le nuancier : Eucalyptus Green, Cobalt Blue et Kiss Red. De plus, Opel offre aux clients allemands un chargeur eProWallbox Move pour leur domicile, le pack Opel Connect PLUS gratuit pendant six mois, ainsi que huit ans d’assistance pour la recharge mobile (limitée à trois utilisations par an) et le dépannage, en plus d’une garantie sur la batterie.