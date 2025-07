Opel vient de dévoiler son Mokka GSE. Au-delà d’une simple version un peu plus musclée du SUV compact, c’est une vision de l’avenir des sportives et du rallye que nous présente Opel.

Opel a déjà présenté le Mokka GSE Rallye : une version dépouillée, sans banquette ni moquette, dotée d’un arceau, de sièges baquets et de nombreux éléments destinés à la rendre adaptée à la compétition en rallye. Mais Opel ne compte pas réserver cette sportivité aux seuls pilotes de rallye : le Mokka GSE arrive dans une version de série dérivée du modèle de compétition, qui s’engagera bientôt en eRally5.

Pour aller plus loin

À bord de la l’Opel Mokka GSe électrique : une Peugeot 208 GTi électrique au format SUV

Un discrète sportivité

Nous avons pu monter à bord de l’Opel Mokka GSE et comme on le relate dans un article dédié, elle fait preuve d’une relative discrétion. Certes, on remarque un bouclier avant spécifique, de grandes jantes de 20 pouces, des étriers de frein jaunes et quelques petits logos GSE. Mais on ne peut pas dire qu’il cherche le sensationnel pour séduire.

On peut d’ailleurs regretter qu’Opel n’ait pas ajouté quelques touches de jaune sur le logo Blitz, à l’image du « E » dans le sigle GSE. Le masque avant est entièrement noir, tout comme le logo de la marque, ce qui renforce cette discrétion. Le capot noir, lui aussi, donne un air sérieux au Mokka GSE.

C’est un peu dommage, justement, qu’Opel n’assume pas davantage la sportivité de cette version dans son style. Car sous son capot, c’est une voiture qui affiche une certaine ambition.

280 chevaux et un autobloquant

L’Opel Mokka GSE embarque un moteur électrique M4 du groupe Stellantis développant 280 chevaux et 345 Nm de couple transmis aux roues avant. Pour faire passer cette puissance au sol, Opel a équipé le train avant d’un différentiel autobloquant à glissement limité de type Torsen.

Si vous êtes familier des productions du groupe Stellantis, cette version sportive du SUV Mokka n’est pas sans rappeler les Abarth 600e et Alfa Romeo Junior Veloce. Il s’agit en réalité de cousines techniques de l’Opel Mokka GSE. Mais en bonnes italiennes, les Abarth et Alfa Romeo se montrent plus démonstratives en matière de style, même si l’Abarth propose une version d’entrée de gamme moins puissante.

Côté autonomie, le Mokka GSE embarque une batterie de 54 kWh, offrant une autonomie WLTP espérée à 336 km. Cette batterie accepte une puissance de charge de 100 kW, permettant une recharge de 10 à 80 % en environ 30 minutes.

L’ensemble formé par le moteur, le différentiel autobloquant et la batterie permet au Mokka GSE d’afficher des performances intéressantes, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,9 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h comme l’annonce le communique de presse d’Opel.

Un chassis qui s’annonce affuté

Nous n’avons pas encore vu rouler l’Opel Mokka GSE de série, mais le constructeur nous laisse comprendre que le positionnement sera différent des Abarth 600e et Alfa Romeo Junior Veloce.

Opel a voulu rendre le Mokka GSE plus stable à haute vitesse, avec notamment un train arrière moins joueur que les autres sportives électriques du groupe Stellantis.

La suspension a été abaissée de 10 mm, les jantes de 20 pouces abritent un système de freinage avec des disques de 380 mm et des étriers 4 pistons à l’avant. Ces jantes de 20 pouces sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport EV. Ces pneus offrent un bon compromis entre adhérence pour une conduite sportive et une relative efficience pour ne pas trop impacter l’autonomie.

Le comportement dynamique a été fait pour être rassurant, avec la capacité de prendre des virages à haute vitesse sans risquer de perdre l’arrière. Certains apprécieront, mais les amateurs de sportives de type petites GTI compacte pourront être déçus.

Peu de changements à bord

À l’intérieur du Mokka GSE, on remarque des sièges provenant de la Corsa GS. Ils sont moins enveloppants et moins baquets que ceux d’une Abarth 600e et d’une Alfa Romeo Junior Veloce, qui sont fournis par Sabelt. Ce qui manque un peu de caractère pour l’habitacle, mais Opel justifie ce choix par la volonté de laisser un accès à bord aisé, un confort d’assise et de l’espace aux places arrière. En effet, un siège baquet à coque rigide n’est pas pratique pour les places arrière, venant obstruer et prendre de la place aux genoux.

Pour le reste, on remarque un volant aplati en bas et en haut, un pédalier en alliage et des affichages spécifiques sur les écrans de compteurs et d’infodivertissement. Le Mokka est alors aussi discret à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Reste maintenant à savoir le prix auquel sera commercialisé le Mokka GSE. L’Alfa Romeo Junior Veloce débute à 46 990 euros, les prix devraient être très proches pour le Mokka GSE. La première mondiale du modèle se fera lors du salon IAA de Munich, du 9 au 14 septembre prochain, tandis que les premières livraisons aux clients sont attendues avant la fin de l’année.