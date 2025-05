208 GTI : Peugeot ressuscite un nom mythique pour faire trembler la R5 électrique d’Alpine

Confirmée par le patron de Peugeot quelques semaines plus tôt, la nouvelle 208 GTI électrique a enfin une date de présentation. Voilà ce que l’on sait déjà sur la voiture électrique qui devrait reprendre la fiche technique de l’Abarth 600e.

Peugeot e-208

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Mais elles ont encore beaucoup de détracteurs, qui critiquent notamment le manque de sensations à leur volant. Pourtant, les modèles sportifs sont aujourd’hui très présents sur les routes. Et c’est loin d’être terminé, car d’autres marques vont également s’y mettre.

Une nouvelle Peugeot e-208 GTI

Si l’on pense bien évidemment à la Porsche Taycan ou à la Tesla Model S Plaid, il existe aussi des alternatives bien plus abordables. C’est par exemple le cas de l’Abarth 500e que nous avions pu essayer, ainsi que de sa grande sœur, la 600e. À vrai dire, le groupe Stellantis est plutôt bien doté en sportives électriques, et ce n’est pas fini. Car il y a un modèle qui commençait à se faire attendre. Il s’agit de la Peugeot e-208 GTI. Évoquée depuis de nombreuses années par des rumeurs, elle n’avait jamais été officiellement confirmée.

Jusqu’au mois de mars 2025, où le patron de la firme tricolore, Alain Favey avait confirmé qu’une version sportive de la citadine électrique était en préparation. Et voilà que l’on sait désormais quand elle sera officiellement dévoilée, par l’intermédiaire d’un teaser publié par le constructeur lui-même sur X (anciennement Twitter). Le rendez-vous est donc donné le 13 juin prochain. Une date qui n’a évidemment pas été choisie au hasard, puisque c’est la veille du coup d’envoi des 24 Heures du Mans.

Essayez de capturer la nouvelle légende avant le 13 juin 2025, rendez-vous sur https://t.co/61jwPlYvYL#CapturezLaNouvelleLégende #Peugeot pic.twitter.com/c13nLx5Ncr — Peugeot France (@PeugeotFR) May 23, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Il se murmure d’ailleurs que c’est sur le mythique circuit sarthois que cette nouvelle arrivante dans la gamme serait présentée. Un lieu stratégique pour Peugeot, puisque la firme va engager une nouvelle fois sa monoplace 9X8 dans la course d’endurance. Mais que sait-on déjà sur cette nouvelle citadine dynamique, qui viendra coiffer la gamme ?

Le PDG de la firme annonce dans un article publié par Autocar que cette dernière sera « agréable à conduire, agile, puissante – conçue pour offrir une expérience de conduite inoubliable ».

Et concrètement, à quoi peut-on s’attendre sous le capot ? Pour le moment, le mystère reste entier. Cependant, il ne devrait pas y avoir de réelle surprise. Car tout porte à croire que la nouvelle Peugeot e-208 GTI reprendra la fiche technique des autres sportives du groupe franco-italien. Il s’agit de l’Abarth 600e, mais aussi de l’Alfa Romeo Junior Veloce, sans oublier la petite Lancia Ypsilon HF. Nous avions d’ailleurs déjà pu approcher cette dernière au cours de l’été 2024.

Jusqu’à 280 chevaux ?

Si cela reste encore à confirmer, la nouvelle Peugeot e-208 survoltée reposera sur la plateforme e-CMP du groupe né en 2021 de la fusion entre PSA et FCA. Comme l’Abarth 600e, cette nouvelle déclinaison pourrait se décliner en deux niveaux de puissance, développant 240 et 280 chevaux selon la version. Cependant, il est aussi possible qu’une seule version ne soit proposée sur la citadine. Le 0 à 100 km/h devrait être réalisé en 5 secondes environ et la vitesse pourrait être bridée à 200 km/h.

Bien évidemment, un travail particulier sera réalisé sur les trains roulants de la sportive. Celle-ci pourrait bénéficier de suspensions raffermies et d’une garde au sol abaissée. De plus, nous pourrions aussi retrouver un différentiel mécanique autobloquant à glissement limité de type Torsen. C’est celui-ci qui donne un comportement quasiment exemplaire au SUV sportif d’Abarth. En revanche, pas sûr que le générateur de son artificiel soit reconduit sur la citadine tricolore, car la firme italienne semble vouloir en garder l’exclusivité.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Nous devrions retrouver la batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de la version standard, qui affiche pour mémoire une capacité de 54 kWh. La recharge s’effectue alors de 10 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 100 kW. En revanche, l’autonomie de 400 kilomètres WLTP de la 208 classique devrait être revue à la baisse. Une chute d’environ 20 %, comme sur les autres versions sportives du groupe. Reste désormais à savoir quand cette nouvelle venue arrivera sur les routes, sans doute à la fin de l’année 2025 ou début 2026.