On est montés à bord de la Lancia Ypsilon HF, une voiture électrique aussi performante que séduisante

C'est officiel : Lancia revient en France ! La mythique marque italienne, qui avait disparu du marché français, revient avec la Lancia Ypsilon, une citadine basée sur la Peugeot 208. La marque a cependant voulu rendre hommage à son histoire sportive et lance une version survitaminée : l'Ypsilon HF. Nous sommes partis découvrir cette voiture électrique performante, rivale de l'Alpine A290.

Le groupe Stellantis possède un portefeuille de marques très étendu, avec quinze marques différentes, aussi bien basées en Europe (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Maserati) qu’en Amérique (RAM, Chrysler, Dodge, Jeep)… et plus récemment en Chine, avec l’arrivée de Leapmotor dans le portfolio.

Une marque restait peut-être plus confidentielle : Lancia, qui se contentait d’un modèle vieillissant (l’Ypsilon, une citadine thermique) dans un marché (l’Italie). Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, en a décidé autrement : Lancia revient ! Une renaissance qui débute avec une nouvelle Ypsilon, disponible en hybride et en électrique, et qui vient d’être rejointe par une version performante, baptisée HF. Nous sommes partis à sa découverte avant son lancement mi-2025.

Une présentation musclée

C’est à l’Ambassade d’Italie que Lancia a décidé de présenter son Ypsilon HF en France. Une version performante, donc, et qui veut le montrer, avec une présentation plus démonstrative. Le département du style Lancia s’est attelé à rendre l’élégante Ypsilon plus sportive, et a habillé la citadine électrique d’un accastillage spécifique.

On retrouve ainsi des boucliers spécifiques : à l’avant, les prises d’air se font plus généreuses, tandis qu’un diffuseur à l’arrière rend la poupe plus sportive. Les passages de roues sont également retravaillés, avec 4 cm de plus en largeur et une petite prolongation à l’arrière (sûrement plus esthétique que fonctionnelle), tandis que des roues spécifiques (et très travaillées) de 18 pouces font leur apparition.

Ah, et l’historique logo HF, accompagné de son petit éléphant porte-bonheur, est bien évidemment présent un peu partout. Une présentation assez démonstrative, certes, mais qui se marie assez bien à la ligne de la citadine électrique et ses caractéristiques, comme le « Chalice » lumineux à l’avant et les feux arrière réinterprétant ceux de la Stratos, un mythique coupé des années 70.

Un habitacle haut en couleurs

L’habitacle suit la même recette, avec une base de l’Ypsilon « civile » rehaussée de détails d’ambiance. Les sièges traditionnels font ainsi place à des baquets signés Sabelt, tandis que la sellerie se pare d’un fringant bleu, agrémenté de perforations rouges.

Ce bleu se retrouve sur les contre-portes et le tableau de bord, où la « tavola », cette étonnante table sur la console centrale, reçoit de l’Alcantara, embossé du petit éléphant. Pour le reste, on retrouve la planche de bord de l’Ypsilon, avec les deux écrans de 10,25 connectés et compatibles Android Auto/Apple CarPlay. Des écrans contrôlables à la voix, qui s’agrémentera d’ailleurs de ChatGPT dans quelques mois.

Un moteur électrique encore plus performant qu’annoncé

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’Ypsilon reprend la plateforme CMP de Stellantis, sur laquelle reposent les petites voitures du groupe Stellantis : Peugeot 208, Jeep Avenger, Fiat 600, Alfa Romeo Junior, etc. Une plateforme qui accueille, sur la Junior Veloce et l’Abarth 600e, un moteur plus performant, initialement prévu pour 240 ch.

Alfa Romeo a annoncé il y a quelques jours avoir gonflé la puissance de ce moteur à 280 ch, mais l’incertitude planait sur la Fiat et la Lancia. Une incertitude levée sur cette Ypsilon HF, qui hérite à son tour des 280 ch. Les performances ? Un 0 à 100 km/h expédié en 5,8 secondes – un chiffre étonnamment identique à celui communiqué avec le moteur de 240 ch.

Une puissance remarquable pour une voiture du segment B, et qui survole les 220 ch de l’Alpine A290, qui doit se « contenter » d’un 0 à 100 km/h en 6,4 s. Quant à la Mini Cooper SE, elle développe 218 ch et abat le 0 à 100 km/h en 6,7 s.

Un travail sur les liaisons au sol a également été apporté, avec donc ces voies élargies de 4 cm, garants d’un comportement plus sain, mais également avec l’introduction d’un différentiel à glissement limité mécanique, permettant d’emmener toute la puissance au sol sans débordement.

Rendez-vous dans un an

Si la Lancia Ypsilon est déjà disponible à la commande – et nous l’avons déjà essayée –, cette version HF devra se faire encore attendre un peu. Nous avons interrogé Valéry Jeulin, le directeur marketing de Lancia France, qui nous a répondu que cette version performante sera disponible « mi-2025 », et qu’il faudra attendre encore un peu pour les tarifs.

À titre indicatif, l’Alfa Romeo Junior Veloce débute à 46 900 euros, de quoi lui faire profiter du bonus écologique, tandis que l’Alpine A290 annonce un premier prix à 38 000 euros, mais avec un moteur de 150 ch. Cette prometteuse Lancia devrait en toute logique rester dans cette zone tarifaire, et il nous tarde d’en prendre le volant pour s’assurer que les promesses sont bien tenues.