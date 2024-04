Fiat dévoile des nouvelles images complètement dingues de sa nouvelle voiture électrique hyper performante

Si Fiat avait déjà annoncé l'arrivée d'une nouvelle voiture électrique hyper performante sous son sigle sportif historique Abarth, la marque vient de dévoiler des nouvelles images de son Abarth 600e, promise comme étant "l'Abarth la plus puissante de tous les temps". Et elles donnent envie.

Abarth est un nom bien connu des passionnés d’automobile. Ce nom, intrinsèquement associé à Fiat, est devenu une vraie marque à part entière dans la galaxie Stellantis (aux côtés de Peugeot, Citroën ou Opel, par exemple), et développe sa gamme.

L’électrification y fait bien sûr son bonhomme de chemin. Après avoir lancé l’Abarth 500e, la firme italienne va commercialiser en 2024 sa grande sœur, l’Abarth 600e. C’est à l’occasion de son 75° anniversaire qu’Abarth a d’ailleurs présenté des nouvelles photos du petit SUV excité via un communiqué de presse.

Un style affirmé

L’Abarth 600e, vous vous en doutez, c’est que la version « musclée » de la placide Fiat 600e. Cette déclinaison sportive n’est pas une nouveauté en soi, puisque les premières images camouflées sont sorties en janvier 2024, avant une première photo officielle le mois suivant, mais cette nouvelle fournée nous permet d’en découvrir plus.

D’extérieur, on retrouve donc ce kit carrosserie très démonstratif, notamment au niveau des bas de caisse, beaucoup plus carrés et tranchant avec les lignes très arrondies du petit SUV italien (que nous avons récemment testé). Des jantes 20 pouces et un aileron arrière complètent la panoplie.

Quant à la couleur « Hypnotic Purple », il semble qu’elle soit réservée à la version « Pack Scorpionissima » de lancement. L’habitacle a également subi des modifications, avec l’arrivée de baquets et de nombreux placages en Alcantara aux motifs en scorpion, l’emblème de la marque.

« L’Abarth la plus puissante de tous les temps »

En termes de mécanique, Abarth se montre moins disert et se contente de répéter ce qu’on savait déjà : cette Abarth 600e proposera 240 ch, faisant d’elle « l’Abarth la plus puissante de tous les temps ». Pour amener toute cette puissance au sol, un différentiel mécanique à glissement limité sera de la partie.

Pour le reste des performances, motus et bouche cousue. Les responsables de Fiat nous ont cependant confié lors de l’essai de la petite Topolino sans permis que le haut-parleur de l’Abarth 500e, imitant le bruit d’un moteur thermique aussi bien dans l’habitacle qu’à l’extérieur, serait repris.

Bref, nous connaitrons tous les autres chiffres manquants (comme les tarifs ou l’autonomie) à la présentation officielle de la voiture, en juin 2024. Nous vous tiendrons au courant.