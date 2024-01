Fiat et Abarth vont sortir une nouvelle voiture électrique, et vous la connaissez déjà

Qui dit Fiat dit, forcément, sa griffe sportive Abarth. Le passage de la marque aux voitures électriques n'a pas cessé cette tradition : après la 500 électrique, le préparateur va s'occuper de la 600e pour la rendre beaucoup plus performante et amusante. Ce sera même l'Abarth la plus puissante de tous les temps !

Fiat a résolument pris le virage de l’électrique. Après le lancement de la 500e et de la petite Topolino sans permis, la marque italienne a présenté sa 600e, un SUV compact lui aussi 100 % électrique.

Fiat n’oublie cependant pas ses racines, et veut conserver son côté amusant. Les 500 thermiques avaient droit à une version sportive ? La 500 électrique y a également droit, en passant par la griffe historique Abarth. Bonne nouvelle, la 600e y aura aussi droit, comme nous l’apprend un communiqué de presse.

« L’Abarth la plus puissante de tous les temps »

Et les ingénieurs Abarth n’y vont manifestement pas avec le dos de la cuillère, puisque cette Abarth 600e devrait recevoir pas moins de 240 ch. Pour rappel, la Fiat 600e « normale » n’a droit qu’à 156 ch, tout comme l’Abarth 500e.

Cette puissance ne vient pas seule, puisqu’Abarth nous informe qu’un gros travail sur le châssis est mené en parallèle. Les suspensions, les freins et les pneus sont ainsi retravaillés, pour une conduite la plus sportive possible. Un différentiel à glissement limité spécifiquement développé sera également de la partie, afin de garantir motricité et tenue de route au meilleur niveau.

Les changements sont tels que la plateforme sur laquelle reposera l’Abarth 600e a désormais un nouveau nom, passant de « eCMP » à « Perfo-eCMP ». Tout un programme. Des améliorations, nous précise Abarth, rendues possibles grâce à un transfert de technologies et de savoir-faire issus de la compétition.

Encore des parts de mystère

Reste qu’Abarth ne donne pas toutes les informations à propos de ce nouveau modèle. La voiture est évidemment camouflée, mais la marque reste également très discrète sur l’habitacle. Tout juste saura-t-on que des sièges « à l’ergonomie racing » (?) seront de la partie.

Des bruits de couloir précisent également que cette Abarth 600e serait équipé d’un second moteur électrique à l’arrière, faisant de cette voiture une transmission intégrale, mais sans confirmation pour le moment. Reste à savoir aussi si le haut-parleur de l’Abarth 500e, mimant le bruit d’un moteur thermique et qui nous avait autant amusé qu’exaspéré lors de notre essai, sera repris.

Dernières inconnues : le prix et la date de présentation. Il ne faudra cependant pas s’attendre à un tarif plancher, la petite Abarth 500e débutant à 36 900 euros. Réponse courant 2024 !