Fiat fait dégringoler les prix de la 500 électrique : moins de 20 000 € avec le bonus

Fiat baisse enfin drastiquement le prix de la 500 électrique. Mais attention, l’équipement en prend un coup.

L’électrique sur ce genre de petite voiture comme la 500 de chez Fiat prend tout son sens. Sortie en 2020, elle était l’une des rares sur le marché et s’affichait donc à prix d’or, au-delà des 30 000 euros. Les aides de l’époque ont permis de diminuer la douloureuse, mais avec la fin progressive des aides et la concurrence de plus en plus nombreuse, Fiat n’a plus d’autres choix que de baisser les prix de son auto.

L’an dernier, les mauvaises performances commerciales de la Fiat 500 électrique ont largement alimenté les chroniques de la presse spécialisée.

La citadine italienne peinait à séduire, avec des ventes en chute libre, au point de provoquer plusieurs arrêts temporaires de l’usine de Mirafiori, en Italie, où elle est assemblée. Face à cette situation critique, Fiat a même dû ressortir une version hybride de la 500 de dernière génération, alors que ce modèle devait initialement être exclusivement électrique.

Cette désaffection s’explique par plusieurs facteurs : un marché de l’électrique en progression plus lente que prévu, un modèle lancé en septembre 2020 qui commence à accuser le poids des années, une concurrence plus agressive et souvent plus abordable, et une autonomie limitée qui restreint sa polyvalence. Reste néanmoins son charme indéniable et la qualité de ses finitions, qui continuent de séduire.

Un rapport prix / prestations qui était déconnecté

Le gros problème de la 500 électrique, c’était son prix : 30 400 euros pour une version Red avec… 190 km d’autonomie. Plus vraiment dans l’air du temps donc, une Renault 5 E-Tech avec 310 km d’autonomie et une finition milieu de gamme réclamant le même tarif.

Pour tenter de relancer la machine, Fiat vient de présenter une nouvelle gamme et un réajustement tarifaire. La nouvelle finition de base n’est plus « Red » mais « Pop » et elle fait descendre le prix de départ à 28 900 euros.

Bon, il faudra faire abstraction de l’absence d’écran de 10,25 pouces, qui se perd dans la bataille au profit d’un support pour smartphone. Mesquin pour une voiture à ce prix tout de même. Une version avec une plus grosse batterie est aussi de la partie et propose 331 km d’autonomie. Elle débute en finition « Pop » à 32 400 euros.

Il faudra aller chercher du côté de la nouvelle finition milieu de gamme baptisée « Icone » qui regagne l’écran tactile et qui débute à 30 400 euros ou 33 900 euros avec la grosse batterie.

Un prix largement raboté grâce aux remises et au bonus

Globalement, la baisse des prix n’est pas significative, mais un rapide tour sur le site du constructeur et vous obtenez déjà 5 000 euros de remise, sans même avoir eu à négocier. De ce fait, la version de base passe à 23 900 euros.

Voici qui est plus digeste, même si ça reste onéreux au vu des performances de l’auto. Disons que l’argumentaire commercial pourrait aussi jouer en la faveur de la bonne bouille de l’auto, comme la Renault 5.

Bonne nouvelle, toutes les versions profitent du nouveau bonus permettant d’avoir jusqu’à 4 242 euros d’aide à l’achat, de quoi passer sous la barre des 20 000 euros, avec 19 658 euros. Plutôt intéressant pour le coup, mais encore faut-il entrer dans les critères du nouveau bonus. La version « Pop » avec la plus grosse batterie passe, avec la remise et le bonus, de 32 400 euros à 23 158 euros. Nettement plus digeste également.