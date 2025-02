Volkswagen fait dégringoler le prix de son SUV électrique ID.4 : sûrement l’une des meilleures affaires du moment

L’arrivée du Tesla Model Y dans sa version restylée a de quoi donner quelques sueurs froides à la concurrence. Pour y faire face, Volkswagen vient de baisser les prix de son rival, l’ID.4. Cette voiture électrique passe ainsi sous les 40 000 euros, bonus déduit.

Dans le segment très concurrentiel des SUV 100 % électrique à vocation familiale, les modèles sont nombreux, très nombreux même. Alors quand une nouveauté pointe le bout de son nez, elle est scrutée de très près… surtout quand il s’agit de la voiture électrique la plus vendue au monde !

Hasard du calendrier (ou pas), Volkswagen vient d’offrir une sacrée remise à son ID.4, visible sur son site. Ainsi, le modèle Pro en finition Life Max, qui était jusqu’ici affiché à 46 990 euros, a désormais le droit à 6 000 euros de remise.

Son prix chute donc à 40 990 euros, et même 38 990 euros une fois le bonus écologique de 2 000 euros déduit, voire même 36 990 euros si le client bénéficie de l’aide maximale de 4 000 euros corrélée aux revenus fiscaux de référence.

Un rapport prix / prestations canon

Et n’imaginez pas un SUV électrique au rabais avec une autonomie ridicule. L’ID.4 sous cette configuration embarque la nouvelle batterie de la marque d’une capacité de 79 kWh, lui permettant ainsi d’effectuer 562 km en cycle WLTP.

La finition Life Max permet d’avoir accès à de nombreux équipements intéressants, dont la caméra de recul, la navigation connectée, les jantes de 19 pouces, les projecteurs matriciels, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l’assistance aux manœuvres.

Notons que cette version est également disponible en location longue durée (37 mois / 30 000 km) à 319 euros par mois après un loyer de 9 000 euros, bonus écologique exclus.

La concurrence est plus chère à tous les niveaux

De quoi mettre la concurrence à une certaine distance, notamment les SUV français. Le Renault Scénic E-Tech le plus comparable réclame toujours 46 990 euros (87 kWh et 625 km WLTP), le Peugeot e-3008 démarre à 44 990 euros (73 kWh et 527 km WLTP) ou 46 990 euros (97 kWh et 701 km WLTP).

Du côté de chez Tesla, les commandes du nouveau modèle sont à peine ouvertes avec uniquement la version de lancement Launch qui repose sur une déclinaison Grande Autonomie 4×4 avec 568 km WLTP et un prix de 60 990 euros.

Pour le moment, l’équivalence à l’ID.4 remisé, c’est encore un « ancien » Model Y en version Grande Autonomie Propulsion et ses 565 km d’autonomie. Le prix réclamé est de 46 990 euros, hors bonus, car rappelons-le, le SUV américain y a encore le droit du fait de sa fabrication en Europe.