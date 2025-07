Subaru frappe fort sur la voiture électrique avec ces 3 nouveaux modèles

Quand on évoque Subaru, on ne pense pas forcément d’emblée aux voitures électriques, mais plutôt à des modèles robustes et performants dotés de quatre roues motrices. Pourtant, la firme japonaise est aussi concernée par la transition énergétique. Jusqu’ici très discrète en Europe, la marque « revient » avec trois nouveaux modèles carburant aux électrons.

Subaru Uncharted // Source : Subaru

Subaru renforce sa présence sur le marché des véhicules électriques en Europe avec l’annonce de trois nouveaux SUV 100 % électriques qui seront lancés d’ici 2026.

Développés en collaboration avec Toyota, ces modèles viennent étoffer une gamme jusqu’ici limitée au Solterra, un cousin technique du Toyota bZ4X qui rencontre un succès pour le moins confidentiel avec moins de 30 ventes depuis le début de l’année en France.

Tous les nouveaux modèles reposent sur la plateforme e-Subaru Global, une version à la sauce Subaru de l’architecture e-TNGA de Toyota.

Subaru Uncharted : un crossover au caractère bien trempé

Le Subaru Uncharted sera le premier à ouvrir le bal. Dérivé du Toyota C-HR+, il se distingue par une face avant retravaillée intégrant les phares du nouveau Solterra, un pare-chocs sculpté et des jantes alliage au look baroudeur.

Jusqu’à 31 % de remise chez Dyson Ventilateurs, aspirateurs, appareils de coiffure… Dyson a lancé ses soldes d’été ! On vous a justement sélectionné l’aspirateur sans fil V15 Detect Absolute : en promotion à 549 euros, avec sa détection laser des poussières et son écran LCD qui affiche les données en temps réel.

Subaru Uncharted // Source : Subaru

À l’intérieur, nous retrouvons un volant à la forme quasiment carrée, des finitions spécifiques pour le différencier du modèle de chez Toyota, et un écran multimédia de 14 pouces.

Subaru Uncharted // Source : Subaru

Côté motorisation, l’Uncharted proposera des versions traction et transmission intégrale, avec une puissance pouvant atteindre 338 ch. L’autonomie varie selon la batterie :

57,7 kWh pour 445 km (version d’entrée de gamme),

(version d’entrée de gamme), 77 kWh pour 585 km (propulsion) ou 470 km (quatre roues motrices).

Subaru Solterra : plus puissant et plus technologique

Déjà connu en Europe, le Subaru Solterra revient avec un restylage important et une grosse mise à jour technique. Il embarque désormais deux moteurs électriques développant 338 ch, soit 123 ch de plus que la version initiale sortie en 2022. Sa nouvelle batterie de 73,1 kWh lui permet de dépasser les 500 km d’autonomie.

Esthétiquement, le SUV adopte une face avant plus fine, avec des phares LED affinés et un bouclier avant plus sobre. L’intérieur profite d’un système multimédia reposant sur un écran de 14 pouces et d’assistances à la conduite revues et améliorée.

Contrairement au marché américain, en Europe, le modèle conservera ses élargisseurs d’ailes noirs brillants, là où les modèles nord-américains ont le droit à des éléments au ton carrosserie.

E-Outback : le plus grand SUV électrique de Subaru

Troisième nouveauté, le Subaru E-Outback est la version européenne du Trailseeker, lui-même cousin du Toyota bZ Woodland. Des modèles qui ne sont pas vendus chez nous mais aux États-Unis. Plus long et spacieux que le Solterra, il propose un coffre plus généreux.

Sous le capot, le E-Outback ne fait pas dans la demi-mesure avec 377 ch délivrés par deux moteurs électriques. La batterie de 74,7 kWh permet une autonomie de 447 km.

Fidèle à l’ADN Subaru, il intègre une transmission intégrale Symmetrical AWD, le X-Mode pour la gestion des terrains difficiles, et une garde au sol de 210 mm. Il peut également remorquer jusqu’à 1 500 kg, tout comme le Solterra.

Subaru prévoit de lancer la nouvelle version du Solterra en Europe d’ici fin 2025. L’Uncharted et l’E-Outback arriveront début 2026. Les prix seront annoncés à l’approche de chaque lancement.