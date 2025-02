Les batteries solides, c’est une sorte de licorne dans l’univers des voitures électriques, mais plus le temps passe et plus elle semble se rapprocher de la production. Mercedes est l’un des premiers constructeurs à grande échelle à franchir le pas, avec une EQS équipée de cette batterie qui va arpenter les routes pour plusieurs phases de tests.

La batterie solide, c’est le prochain cheval de bataille de nombreux constructeurs. Certains sont plus avancés que d’autres, notamment les marques chinoises qui proposent dès cette année leurs premières voitures de série avec une batterie semi-solide. C’est notamment le cas de IM Motors avec la berline L6 et de Nio avec son ET7.

Contrairement aux batteries lithium classiques qui utilisent un électrolyte liquide pour le transfert des électrons, les batteries à état solide emploient un électrolyte solide, ce qui permet d’augmenter la densité énergétique et d’améliorer la sécurité en limitant les risques d’incendie. Tous les détails pour en savoir plus sont à retrouver dans notre article dédié.

D’autres solutions, comme celles énoncées plus haut, existent, comme ces batteries semi-solides donc, qui utilisent un électrolyte semi-solide, que certains qualifient de « gélatineux », une sorte d’hybride entre les batteries solides encore difficiles à développer et à industrialiser et les accumulateurs plus classiques que nous connaissons actuellement.

Mercedes emboîte le pas pour les constructeurs européens

Si les Chinois sont en avance à ce sujet, Mercedes semble aussi prendre une longueur d’avance sur la concurrence comme annoncé dans un communiqué de presse. En partenariat avec la start-up américaine Factorial Energy, la marque allemande revendique fièrement avoir développé la toute première voiture à batterie solide issue d’un grand constructeur automobile.

Le prototype est déjà en phase de tests sur route, et les chiffres annoncés donnent envie : 1 000 kilomètres d’autonomie, soit 25 % de plus que l’EQS 450+ actuelle aux normes WLTP qui oscillent, selon les finitions et la taille des jantes, autour de 800 km avec une seule charge. Elle reste derrière la Lucid Air avec ses 960 km d’autonomie WLTP.

Au programme de cette nouvelle batterie annoncée comme révolutionnaire : plus de densité énergétique, moins de poids, une meilleure sécurité contre les incendies et potentiellement jusqu’à 40 % d’autonomie en plus à terme. Bref, une avancée qui pourrait bien changer la donne pour les véhicules électriques.

Plusieurs innovations autour de cette batterie

Sous le capot, cette batterie solide intègre une anode en lithium-métal, capable de stocker plus d’énergie que les anodes en graphite traditionnelles. Cependant, ce type de technologie a longtemps été freiné par un problème majeur : la formation de dendrites, ces petites structures métalliques pouvant provoquer des courts-circuits. Visiblement, Mercedes et Factorial ont trouvé une solution pour avancer à ce stade du développement.

Autre innovation : la batterie de l’EQS utilise un « floating cell carrier », un système qui permet d’absorber les dilatations et contractions des matériaux lors des cycles de charge et de décharge. Et pour peaufiner le tout, les ingénieurs F1 de Mercedes ont mis au point des actionneurs pneumatiques pour stabiliser la structure. Oui, même la Formule 1 vient au secours des voitures électriques du futur !

Rappelons que Factorial Energy ne collabore pas uniquement avec Mercedes. La start-up travaille aussi avec Stellantis et Hyundai pour développer ces batteries solides. Une Dodge Charger Daytona EV équipé d’une batterie semi-solide Factorial devrait d’ailleurs arriver ces prochaines années. Affaire à suivre, mais pas pour tout de suite, car Mercedes n’envisage pas une production à grande échelle d’une batterie solide avant la fin de la décennie.