La barre des 1 000 km d’autonomie est presque franchie en Europe avec cette voiture électrique

La Lucid Air vient de s’améliorer. L’année-modèle 2025 de cette voiture électrique fait progresser son autonomie, qui atteint désormais 960 km selon les normes européennes, et même 1 104 km en ville. Un record.

Lucid Air // Source : Lucid Motors

L’autonomie et la recharge restent deux sujets d’inquiétude pour l’adoption massive de la voiture électrique. Heureusement, les progrès galopent.

Dernière preuve en date au sujet de l’autonomie : la Lucid Air, dont la version 2025 vient d’arriver en Europe. L’occasion de découvrir qu’elle est capable de parcourir jusqu’à 960 km en une charge selon le cycle WLTP, et même 1 103 km en cycle urbain, battant de fait le record d’Europe.

Une autonomie en belle progression

Une sacrée progression, lorsque la version 2024 était « limitée » à 883 km WLTP. En cause : une batterie qui passe de 112 à 117 kWh, tout en gardant une consommation incroyablement faible de 13,5 kWh/100 km – une petite Renault 5 E-Tech, par exemple, est homologuée à 15,0 kWh/100 km.

Lucid Air // Source : Lucid Motors

Notons que cette immense autonomie n’est accessible que via des jantes 19 pouces, particulièrement aérodynamiques. Les jantes 20 pouces font tomber l’autonomie à 882 km WLTP, et les 21 pouces à 824 km WLTP.

Cette autonomie semble enfin tenir ses promesses en conditions réelles : nous avions déjà relaté l’essai d’un YouTubeur américain, qui a conduit cette Lucid Air « 2025 » sur autoroute. Résultat : 513 miles d’autonomie totale (environ 825,5 km), et une consommation relevée de 4,3 miles/kWh (environ 14,5 kWh / 100 km).

Une voiture électrique hors du commun

Les améliorations ne s’arrêtent pas là, puisque cette Lucid Air « 2025 » reçoit désormais une pompe à chaleur de nouvelle génération, capable de limiter la consommation en hiver, ainsi que des aides à la conduite évoluées.

Lucid Air // Source : Lucid Motors

Pour le reste, cette version « Grand Touring » conserve ses points forts, comme son architecture « 900+ volts », capable de recharger 400 km d’autonomie en 16 minutes grâce à une puissance en pic de 300 kW.

Et si vous pensiez que cette autonomie de plus de 900 km a été obtenue en sacrifiant toute idée de dynamisme, rappelons que ses deux moteurs développent 831 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,2 s et de pousser jusqu’à 270 km/h, le tout dans un cocon aussi luxueux que technologique, comprenant notamment un écran panoramique de 34 pouces.

Lucid Air // Source : Lucid Motors

Terminons par une mauvaise nouvelle : Lucid n’est pas distribué en France, et ne semble pas avoir de projet dans ce sens. En revanche, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Norvège y ont droit. En Allemagne, la Lucid Air débute à 85 000 euros avec une autonomie de 747 km WLTP. Pour les 960 km et les raffinements de la version Grand Touring, il faudra débourser minimum 129 900 euros.