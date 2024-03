Cette voiture électrique ultra-performante fait plus de bruit qu’une voiture thermique

Après une campagne de teasing, Dodge dévoile officiellement sa première Dodge Charger Daytona 100 % électrique. Cette voiture électrique prend la suite de la tradition des muscle car américaines, avec jusqu'à 670 ch et un 0 à 100 km/h en 3,3 s. Oh, et elle fait (beaucoup) de bruit. Voici toutes les infos.

Décidément, aucune voiture ne va échapper à l’électrification du marché. Même les modèles les plus attachés aux moteurs thermiques y passent, et nous avons la preuve aujourd’hui avec l’officialisation de la Dodge Charger électrique. On la connaissait déjà un peu avec le concept.

Après quelques images teasers, Dodge dévoile donc la nouvelle génération de son célèbre coupé dans un long communiqué. Un modèle important, puisqu’il inaugure la plateforme STLA Large de Stellantis (auquel Dodge appartient, de même que Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep ou même Maserati). Voici tous les détails de ce muscle car 2.0.

Un style musclé

Cette nouvelle Charger reste fidèle à ses racines, avec notamment un style imposant. Le coupé Dodge mesure 5,25 m de long (dont 3,07 entre les roues) pour 2,03 m de large (hors rétroviseurs !) ; des dimensions impressionnantes, que le style ne vient pas arranger.

Un style très massif et très simple, avec une face avant comprenant une sorte d’aileron au-dessus des optiques. Des optiques d’ailleurs très simples et reliées par un jonc lumineux. Le profil est également très lisse, avec une ligne de carre bien marquée… et c’est à peu près tout. À l’arrière, un bandeau lumineux surplombe un bouclier très massif. Bref, rien de très subtil.

L’intérieur ne fait pas non plus spécialement dans la dentelle. On retrouve deux écrans : un au centre du tableau de bord de 12,3 pouces, associé à un écran d’instrumentation derrière le volant de 10,25 ou 16 pouces selon les versions. Une vision tête-haute peut également faire partie du voyage.

L’écran central, connecté, peut recevoir une compatibilité Android Auto / Apple CarPlay sans fil, de même qu’Alexa ou une navigation incluant un planificateur d’itinéraire. Notons enfin la prise en charge d’une clef numérique via une application smartphone.

Pour le reste, on retrouve un éclairage d’ambiance ceinturant l’habitacle (un peu comme la nouvelle Tesla Model 3) configurable sur 64 couleurs. L’habitacle est spacieux, avec cinq places et un coffre à l’arrière de 644 litres, auxquels il faut ajouter 42 litres via un frunk à l’avant.

Deux versions 100 % électriques

Passons dans le vif du sujet : les performances. Cette Charger dispose, à son lancement, de deux versions 100 % électriques, nommées Daytona R/T et Daytona Scat Pack.

La Daytona R/T fait office de « premier prix », avec déjà 456 ch, pouvant atteindre les 496 ch via un overboost temporaire. Le couple ? 548 Nm, de quoi emmener les 2,65 tonnes à vide de 0 à 60 mph (97 km/h) en 4,7 s. Le quart de mile (402 mètres) est abattu en 13,1 s.

De son côté, la Daytons Scat Pack joue des muscles. Sa puissance passe à 630 ch (670 ch en overboost) et le couple à 850 Nm, de quoi faire fondre le 0 à 60 mph à 3,3 s et le quart de mile à 11,5 s. Vitesse maximale : 134 mph (216 km/h), étonnamment moins que la R/T, qui culmine à 137 mph (220 km/h).

Cette version Scat Pack permet à Dodge de clamer que sa Charger électrique reste « la muscle car la plus puissante et la plus rapide du monde ».

La batterie est partagée : comptez 100,5 kWh bruts (dont 93,9 kWh réellement utilisables) utilisant une architecture 400 volts. Les 183 kW de recharge maximum permettent de passer de 5 à 80 % en 32,5 minutes très précisément. La charge lente (courant alternatif) est confiée à un chargeur 11 kW.

Niveau autonomie, Dodge estime que la version R/T pourra parcourir 317 miles (510 km) en une charge, tandis que la Scat Pack, plus puissante, devrait se contenter de 260 miles (418 km).

Notons en parallèle que Dodge perpétue son héritage en proposant en après-vente des kits pour gonfler encore davantage la puissance de ses Charger électriques. Ah, et elle fera du bruit. Beaucoup de bruit. Grâce à son Fratzonic Chambered Exhaust, elle promet même de faire autant de bruit que les terrifiantes Hellcat, dotées d’un énorme V8. Elle devrait alors faire autant de bruit que le concept, qui était équipé de la même technologie.

Une technologie similaire que l’on retrouve également sur les Abarth 500e et Hyundai Ioniq 5 N.

Il est cependant nécessaire de noter que la Charger n’est pas la seule supersportive électrique américaine. Sa plus grande rivale, la Tesla Model S Plaid, est redoutable. Elle passe le 0 à 60 mph en 1,99 s, tout en pouvant grimper jusqu’à 200 mph (322 km/h), parcourir 359 miles (578 km) en une charge et passer de 10 à 80 % en 25 minutes.

Un début de production mi-2024, une arrivée en Europe prévue

Ces Charger électriques débuteront leur production mi-2024, avant d’être rejointes, début 2025, par des versions berline… et thermiques. Les tarifs ne sont pas encore connus.

Y aurons-nous droit en Europe ? Ce n’est pas exclu, puisque Dodge a annoncé qu’ils arriveraient avec des modèles 100 % électriques. De quoi secouer les constructeurs européens de voitures sportives, qui sont encore assez timides sur l’électrique – mis à part Maserati, lui aussi membre de Stellantis.