Pourquoi Peugeot et Citroën pourraient proposer des voitures électriques avec une autonomie XXL, une charge ultra-rapide et des performances décoiffantes

Le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, etc.) vient de présenter sa STLA Large, une nouvelle plateforme dédiée aux voitures électriques les plus sportives et luxueuses de sa gamme. Jeep et Maserati en profiteront notamment, de quoi bénéficier d'accélérations démentielles, d'une autonomie XXL et de recharges ultra-rapides.

Dans le tentaculaire groupe Stellantis, il y a certes beaucoup de constructeurs généralistes (comme Peugeot, Citroën, Fiat ou Opel), mais il y a également des marques bien plus exclusives et sportives. On pense notamment à Jeep, Dodge ou Maserati, qui commercialisent des voitures aussi puissantes que luxueuses.

La bascule vers l’électrification du marché ne peut remettre en question ces fondamentaux pour ces marques. Stellantis a donc pensé à eux en développant une plateforme spécifiquement dédiée aux voitures les plus grosses et les plus performantes du groupe : bienvenue à la STLA Large.

Des technologies à la page

Et les ingénieurs ont vu les choses en grand. Cette plateforme annonce des chiffres impressionnants, avec notamment des batteries pouvant aller de 85 à 118 kWh de capacité, de quoi atteindre jusqu’à 800 km d’autonomie. La recharge n’est pas en reste, avec une architecture 800 volts, de quoi gagner « jusqu’à 4,5 kWh par minute » de charge. Une version 400 volts sera également de la partie.

Les performances suivent, puisque la version la plus sportive pourra franchir le 0 à 100 km/h en 2 secondes ! Si la puissance n’est pas précisée, le communiqué de presse indique qu’elle « pourra dépasser celles des actuelles motorisations V8 Hellcat », un moteur mythique aux États-Unis, qui peut développer jusqu’à 807 ch ; un bon indice sur ce qui nous attend.

Ce qui est intéressant, c’est que cette plateforme a été voulue ultra-flexible. À peu près tout est personnalisable : les dimensions (longueur, largeur, empattement, garde au sol, porte-à-faux etc), mais également l’emplacement des moteurs (à l’avant, à l’arrière ou les deux) ou les technologies du châssis pour l’adapter à des versions hyper sportives ou, au contraire, avec de grandes capacités tout-terrain.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette STLA Large est enfin une plateforme « multi-énergies » ; comprenez par là qu’elle est certes développée pour accueillir une motorisation 100% électrique, mais qu’elle pourra aussi recevoir des versions thermiques ou hybrides.

Huit lancements entre 2024 et 2026

Tout cela est bien beau, mais qui en profitera ? Stellantis est clair : cette STLA Large est d’abord prévue pour le marché nord-américain (USA et Canada) ; l’Europe devrait toutefois en profiter.

Jeep et Dodge seront les premiers à en bénéficier, via respectivement le Wagoneer S et la Charger électrique. Alfa Romeo et Maserati y auront également droit un peu plus tard, tout comme Chrysler, mais toujours pour leurs modèles les plus gros. En tout, huit lancements sont prévus entre 2024 et 2026.

Cette STLA Large fait partie des quatre plateformes conçues par Stellantis pour électrifier sa gamme, et vient donc en complément de la STLA Medium que le Peugeot E-3008 étrennera au printemps 2024. La STLA Small arrivera un peu plus tard, mais ne sera qu’une évolution de la eCMP qui équipe par exemple la Peugeot E-208 ou la Fiat 600e. Enfin, une quatrième sera spécifiquement dédiée aux utilitaires et au gros pick-up : il s’agira de la STLA Frame.