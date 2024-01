La future Jeep électrique à l’autonomie XXL envoie du lourd pour concurrencer le Range Rover électrique

Après le petit Avenger, Jeep s'apprête à sortir une nouvelle voiture électrique : le Wagoneer S. Un gros SUV, pensé pour les États-Unis mais qui arrivera en Europe, avec des performances et une autonomie manifestement très élevées.

Le marché automobile est rempli de spécificités, mais il existe un domaine vers lequel tout le monde converge : l’électrification des voitures. Pas de jaloux, tout le monde développe des voitures électriques, Ferrari compris ; Jeep, connu pour ses gros 4×4, ne fait pas exception.

Après avoir lancé une version 100 % électrique de son petit Avenger, qui existe également en version thermique, la marque américaine passe un cap et va commercialiser son premier modèle uniquement dédié à l’électrique : le Wagoneer S. Un communiqué de presse de la marque vient nous préciser quelques informations à son sujet.

Des performances de premier ordre

Peu de chiffres sont présentés, mais ils méritent notre attention : Jeep annonce ainsi une puissance de 600 ch et un 0 à 60 mph (96 km/h) expédié en 3,5 secondes. Bien évidemment, les quatre roues motrices seront de la partie, grâce à deux moteurs électriques — Jeep appelle cela le « 4xe ».

Si aucune mention de la taille des batteries ou de l’autonomie n’a percé, on sait que ce Wagoneer S reposera sur la plateforme STLA Large du groupe Stellantis (auquel Jeep appartient, et qui sera utilisée par les plus gros modèles du groupe, comme la Dodge Charger ou les prochains SUV d’Alfa Romeo et de Maserati). Une plateforme qui peut accueillir des batteries gigantesques, dont la capacité peut varier entre 101 et 118 kWh. L’autonomie cible ? 800 km.

En 2024 pour les États-Unis, plus tard pour l’Europe

Les Wagoneer thermiques coiffent la gamme Jeep ; ce Wagoneer S électrique fera donc de même, avec un positionnement très haut de gamme. Le style en témoigne, avec notamment une réinterprétation de la célèbre calandre à sept fentes de la marque en version illuminée — un peu à la manière de l’Audi Q8 e-tron.

Jeep annonce que son Wagoneer S arrivera aux États-Unis à l’automne 2024, « puis sur les principaux marchés du monde entier ». L’Europe devrait donc y avoir droit courant 2025, à des tarifs qui devraient tutoyer (voire largement dépasser) les 100 000 euros. Ce gros SUV trouvera sur son passage de sacrés concurrents, comme le Range Rover électrique, le Volvo EX90 ou le Mercedes-Benz EQS SUV.