Les premières images du Range Rover électrique nous font déjà rêver

Constructeur mythique ou pas, Land Rover devra comme tout le monde passer au 100 % électrique en Europe en 2035. La marque finalise sa première voiture électrique et s'attaque directement au monument : le Range Rover électrique. Ses premiers détails en photos et vidéo nous mettent l'eau à la bouche...

Pas de jaloux, pas de traitement de faveur. Quand bien même une majorité de la population continue de l’ignorer, c’est un fait : toutes les voitures vendues en Europe en 2035 seront 100 % électriques. Land Rover doit donc s’y plier et nous dévoile les premiers détails de sa première voiture électrique via un communiqué.

La marque frappe fort puisque, plutôt que de commencer par le « petit » Evoque, c’est le mythique Range Rover qui ouvrira la voie. Le gros SUV dévoile ses premiers détails dans une superbe vidéo.

Probablement le meilleur Range Rover jamais créé…

Land Rover est formel : le Range Rover électrique sera le modèle « le plus silencieux et le plus raffiné jamais créé ». Évidemment, le silence de la motorisation électrique va bien aider, mais un système d’annulation active du bruit dans l’habitacle sera également de la partie. Comme dans la Tesla Model S par exemple.

Les performances ne seront pas oubliées, puisque cette version électrique est annoncée comme étant « aussi performante que la version V8 » — et la version V8 actuelle abat le 0 à 100 km/h en 4,6 s. Les capacités tout-terrain, enfin, seront conservées ; Land Rover a bâti sa notoriété sur ce mélange de luxe absolu et d’aptitudes en franchissement difficilement égalables, et ce Range Rover électrique se devait d’être au niveau.

Concernant les caractéristiques techniques, le communiqué de presse est peu disert. Tout juste saura-t-on qu’une architecture 800 volts sera de la partie, à l’image de ce qu’on retrouve chez Porsche, Kia, Hyundai et bientôt Tesla, afin de proposer des temps de charge les plus courts possibles. À titre d’exemple, le Porsche Taycan se recharge de 10 à 80 % en 20 minutes seulement.

…mais en a-t-on vraiment besoin ?

Autre information contenue dans le communiqué de presse : ce Range Rover électrique sera un produit 100 % britannique. Les batteries et les moteurs seront en effet assemblés dans une usine dédiée à Wolverhampton, avant de partir à Solihull pour rejoindre le reste de la voiture, qui sera fabriquée sur la même ligne que les versions thermiques et hybrides du Range.

Écartons immédiatement un point : cette fabrication ne lui permettra pas de bénéficier d’un quelconque bonus écologique. Le Range Rover « premier prix » débute actuellement à 142 500 euros, soit près de 100 000 euros au-dessus du seuil maximal du bonus, et la facture risque de fortement grimper avec cette version 100 % électrique.

Le poids peut également poser problème : le Range Rover hybride rechargeable pèse déjà 2,77 tonnes avec une batterie de 38,2 kWh. La capacité de la version 100 % électrique dépassera sans aucun doute les 100 kWh, à l’image de ce que peuvent proposer ses concurrents, comme le Volvo EX90 ou le Mercedes-Benz EQS SUV.

Des caractéristiques qui sont donc dans le viseur des associations environnementales et même des grandes villes. Le Range Rover électrique sera une merveilleuse voiture, c’est sûr et certain. Mais sera-t-il en accord avec les défis qui nous attendent ?