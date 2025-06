Une batterie Huawei avec 3 000 km d’autonomie pour les voitures électriques : pourquoi il faut faire attention à cette information

Si l’on en croit un média spécialiste des voitures électriques chinoises, Huawei travaillerait sur une batterie solide avec une autonomie de 3 000 km et une recharge rapide en 5 minutes seulement. Mais attention, car l’information semble très bancale. On fait le point.

Batterie Mercedes CLA, pour illustration

Si l’on en croit le média Car News China, Huawei aurait dévoilé recemment un brevet décrivant une batterie solide promettant jusqu’à 3 000 kilomètres d’autonomie et capable de se recharger en seulement cinq minutes.

Cette batterie miracle utiliserait un électrolyte solide à base de sulfure dopé à l’azote (nitrogène), permettant une densité énergétique exceptionnelle comprise entre 400 et 500 Wh/kg, soit plus du double de la plupart des batteries lithium-ion actuelles. L’innovation de Huawei résiderait notamment dans sa capacité à réduire drastiquement les réactions parasites, principal obstacle au déploiement massif des batteries solides.

Jusque là, rien d’incohérent, puisqu’actuellement, les meilleures batteries de CATL annoncent 1 500 km d’autonomie CLTC (avec une capacité de 180 kWh) et une recharge en une dizaine de minutes et une densité énergétique autour de 250 Wh/kg.

Stelato S9 avec Huawei // Source : Stelato

On sait que les batteries solides promettent, à terme, de doubler l’intensité énergétique. Ce qui permettrait donc de doubler les autonomies, et de raccourcir le temps de recharge au passage grâce à une nouvelle chimie.

Le problème de cette information

Mais le problème, c’est que nous n’avons trouvé aucunes sources chinoises qui corroborent cette information. La dernière information en date relative à une batterie solide chez Huawei remonte à novembre 2024. A l’époque, MyDrivers relayait le brevet qui décrit une batterie dotée d’une électrolyte solide, utilisant notamment de l’azote (nitrogène). En lien avec ce qu’annonce Car News China.

Le problème, c’est qu’aucun chiffre n’était annoncé : pas de densité énergétique, pas d’autonomie, pas de recharge rapide. Car News China aurait-il simplement doubler les chiffres des meilleures batteries actuelles ? C’est une possibilité.

CATL

En effet, actuellement, CATL, leader mondial dans les batteries électriques, produit une batterie ultra-performante, baptisée Shenxing, capable d’atteindre 1 500 kilomètres d’autonomie (CLTC en Chine) avec une recharge en moins de 10 minutes.

Il y a quelques jours, Car News China relayait une information liée aux batteries solides Xiaomi avec des informations erronée, indiquant l’existence d’un prototype avec 1 200 km d’autonomie, ce qui est faux. Ce qui laisse planer le doute sur le sérieux de ce média, qui s’est pourtant distingué par le passé en relayant des informations sérieuses et fiables sur l’industrie automobile chinoise.

Nous avons contacté Huawei et Car News China pour en savoir plus et actualiserons notre article lorsque nous aurons reçu les réponses.

Dans tous les cas, les batteries solides ne devraient pas arriver dans les voitures de série avant 2027. Et leur production de masse à grande échelle, avec des coûts réduits devrait prendre plus de temps. Les batteries à électrolyte liquide actuellement utilisées dans les voitures électriques ont encore de beaux jours devant elles.