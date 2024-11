Bonne nouvelle pour l’autonomie des futures voitures électriques dotées de batteries sans lithium

CATL, le leader chinois des batteries de voitures électriques vient d’annoncer la deuxième génération de sa chimie sans lithium, remplacé intégralement par le sodium. Au programme : un coût réduit, une meilleure résistance au froid et plus d’autonomie.

Batterie CATL au lithium

Les batteries des voitures électriques sont souvent pointées du doigt. En cause : leur pollution lors de la phase de production. Une problématique réelle, mais qui doit être analysée en prenant du recul. Car comme on le sait, sur l’ensemble du cycle de vie, une voiture électrique pollue moins qu’une voiture thermique.

Les entreprises du secteur (souvent chinoises) travaillent d’arrache-pied pour rendre les batteries plus « propres », par exemple en supprimant certains éléments (on pense au cobalt, absent des batteries LFP), ou tout simplement en les produisant avec des sources d’énergies renouvelables. Ce qui permet de réduire fortement la pollution lors de la phase de production.

Bye-bye le lithium

D’autres pistes sont explorées, comme par exemple les batteries au sodium (un élément facilement et largement disponible sur terre), totalement dénuées de lithium. Ces batteries existent déjà, depuis environ un an. Mais le géant chinois CATL pense déjà à la suite, avec l’arrivée, dès 2025, des premiers exemplaires de la version 2.0 des batteries au sodium. Attention, la production de masse est prévue pour 2027 comme le relève Car News China.

Une batterie qui permet de faire 400 kilomètres avec 10 minutes de charge // Source : CATL

Pour rappel, les batteries au sodium permettront, à terme, de diminuer drastiquement le prix des batteries. C’est une bonne nouvelle quand on sait que les batteries représentent parfois 40 % du prix d’une voiture électrique.

Et justement, BYD, le plus grand concurrent de Tesla, qui produit des voitures électriques, mais aussi des batteries, prédit que les batteries sodium coûteront le même prix que les batteries LFP (les moins chères des batteries lithium, grâce à la chimie lithium-fer-phosphate) en 2025. Avant d’être 70 % moins chère que ces dernières sur le long terme, grâce aux économies d’échelle.

Une batterie qui n’a pas peur du froid

Pour la version 2.0 de ses batteries au sodium, CATL annonce la possibilité d’utiliser ces batteries avec un froid extrême (-40° C) sans perte de puissance. Ces nouvelles batteries auraient aussi démontré une meilleure résistance aux basses températures, que ce soit en termes de sécurité, mais aussi de densité énergétique. En d’autres termes, une voiture dotée de ces batteries perdra moins d’autonomie en plein hiver, jusqu’à -20° C selon CATL. Avec la possibilité de recharger la batterie même à -30 °C.

On ne connaît pas la densité énergétique de ces nouvelles batteries, mais on sait que CATL vise les 200 Wh / kg comme on peut le lire dans un article sur Baidu. Un chiffre moins intéressant que les chimies conventionnelles. Mais ça, on le sait déjà : les batteries au sodium sont faites pour être intégrées aux voitures électriques abordables, qui n’ont pas besoin de parcourir de grandes distances. Pour les autres, il faudra encore compter sur les batteries au lithium.

Rappelons que pour le moment, quelques voitures électriques chinoises intègrent des batteries au sodium. Mais avec des densités énergétiques très faibles, de l’ordre de 105 Wh / kg. CATL propose également des batteries hybrides, intégrant du lithium et du sodium, pour tenter de proposer le meilleur des deux mondes.