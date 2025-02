Pour BMW, vendre des voitures électriques dotées de trop grosses batteries n’a aucun sens. Pour lui, une autonomie délirante ne sert à rien, alors que la crainte de tomber en panne est en train de s’estomper. Le constructeur nous explique pourquoi.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

En règle générale, il y a deux éléments qui intéressent les automobilistes qui envisagent de passer à la voiture électrique : le prix et l’autonomie. Ce sont également les deux aspects qui freinent encore nombre d’entre eux à opter pour cette motorisation. Et pour cause, beaucoup de conducteurs exigent de pouvoir rouler au moins 400 kilomètres d’une seule traite.

Une surenchère qui ne sert à rien

Or, nous avions déjà expliqué dans un précédent article que cela est en fait une erreur. Et de plus en plus de constructeurs en sont d’ailleurs conscients. C’est par exemple le cas de la firme américaine Lucid, dont nous avions parlé dans un précédent article, mais aussi de BMW. Dans une récente interview accordée au site Automotive News, le chef de l’ingénierie de la marque, Frank Weber a expliqué son point de vue sur la question.

Ce dernier ne passe pas par quatre chemins, puisqu’il estime que « non, on ne peut pas fabriquer des batteries de plus en plus grosses, car les véhicules électriques n’auraient alors plus de sens ». Selon lui, « on parle beaucoup de la production de véhicules électriques avec une autonomie de plus de 1 000 kilomètres, mais pourquoi faire cela ? ». Une prise de position qui peut sembler assez surprenante, quand on sait que le nouveau BMW iX récemment restylé embarque une batterie allant jusqu’à 108,9 kWh.

De quoi offrir une autonomie colossale qui atteint les 701 kilomètres selon le cycle WLTP. Et c’est peu ou prou la même chose pour la berline i7, qui possède une batterie de 101,7 kWh et qui peut parcourir jusqu’à 625 kilomètres en une seule charge. Mais le constructeur bavarois ne veut désormais pas aller plus loin. Et pour cause, cela commencerait surtout à poser problème pour l’environnement. Car plus une batterie est grosse, plus elle a besoin de ressources et de matières premières, telles que le lithium ou encore le cobalt selon la technologie.

Or, ces matériaux ne sont pas toujours extraits dans des conditions idéales, que ce soit pour la planète mais également sur le plan éthique. Si le recyclage des batteries permet de limiter les dégâts, alors que BMW s’investit particulièrement dans ce domaine, la production d’accumulateurs neufs demeure encore assez polluante. De plus, le porte-parole estime que les clients n’auraient de toute façon en réalité pas besoin de cette autonomie supplémentaire dans de futures voitures électriques. Cela serait donc inutile.

Optimiser la consommation

En effet, Frank Weber explique que « d’après les données dont nous disposons, très peu de gens parcourent des distances de plusieurs centaines de kilomètres avec un véhicule électrique ». Selon les chiffres du gouvernement, les Français parcourent bien moins de 80 kilomètres par jour, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce qui prouve qu’une autonomie démesurée n’est absolument pas indispensable. Car en réalité, les très longs trajets en voiture électrique restent rares. Et dans ce cas, les conducteurs peuvent profiter de la charge rapide.

En parallèle, le constructeur allemand concentre ses efforts pour améliorer l’efficience de ses véhicules, en optimisant la consommation. Pour cela, le concept Vision Neue Klasse X que nous avions pu en 2024 est doté d’une carrosserie conçue pour maximiser le Cx (coefficient de traînée). Ce dernier, qui annonce la prochaine génération de l’iX3 est aussi équipé de freins et de pneus spécifiques, afin là encore d’améliorer son efficacité énergétique. Et cela porte ses fruits, puisqu’elle est en hausse de 25 % selon BMW Blog.

BMW Vision Neue Klasse X // Source : BMW

Enfin, le constructeur veut aussi miser sur les batteries solides, mais ces dernières n’arriveront pas tout de suite. Pour Frank Weber, cette technologie ne sera pas disponible sur les voitures de série avant la prochaine génération. Mais il faudra environ une décennie pour que cette solution se répande réellement. En attendant, BMW équipera ses autos de batteries cylindriques, qui permettront notamment une recharge en seulement 12 minutes pour ses futures autos électriques. De quoi rivaliser avec les nouvelles 4680 de Tesla.