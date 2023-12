« Pas avant 2030 » : mauvaise nouvelle pour les futures BMW électriques révolutionnaires

Promise comme révolutionnaire pour l'autonomie et la recharge rapide, mais systématiquement repoussée : la batterie solide semble être un sacré serpent de mer pour la voiture électrique. Le directeur des opérations des batteries chez BMW vient ainsi d'annoncer que cette technologie n'arrivera pas en série avant 2030, soit plusieurs années de retard sur le planning initial.

BMW a beau être une marque historiquement liée aux gros moteurs thermiques, elle développe une réelle stratégie autour de la voiture électrique. Une aventure qui a commencé il y a dix ans avec la petite i3, mais qui explose aujourd’hui avec une vraie gamme complète et réussie (la preuve avec notre essai de l’i5, la Série 5 électrique).

La marque allemande ne compte pas s’arrêter là et a annoncé depuis déjà quelques années la Neue Klasse, une nouvelle gamme présentée comme révolutionnaire qui devrait arriver en 2025. Parmi l’avalanche d’innovations, la marque évoquait l’arrivée de batteries solides en 2027… mais ce sera un peu plus tard, comme nous l’apprend le média BMWblog.

Trois ans de retard minimum

« Nous ne verrons pas de BMW de série avec une batterie solide avant 2030 » : c’est Kurt Vandeputte, le responsable du département batterie chez BMW, qui annonce la mauvaise nouvelle. La marque possède déjà des cellules de cette technologie à l’état de prototype dans son centre dédié (le Cell Manufacturing Competence Center, CMCC pour les intimes), mais le chemin vers le passage en série semble être plus compliqué que prévu.

Notons ceci dit que BMW n’est pas le seul à se prendre les pieds dans le tapis avec cette technologie. Toyota, qui investit également massivement dans les batteries solides, a aussi annoncé un retard dans leur arrivée en série : pas avant 2030, et dans des quantités très réduites au début.

Reste que, même en retard, cette technologie continue d’être extrêmement intéressante. Pour vous la faire courte, une batterie solide présente une densité énergétique bien plus importante que toutes les différentes batteries lithium actuellement disponibles, permettant donc de stocker plus d’énergie dans un espace et un poids donnés, tout en étant plus économiques à produire et plus sûre en cas d’incendies. De quoi proposer des autonomies de plus de 1000 km et une recharge en 5 minutes. Tout est expliqué dans notre dossier dédié.

BMW a tout de même d’autres solutions dans les cartons

Ne cédons pas à la panique : malgré cette mauvaise nouvelle, BMW a plus d’un tour dans son sac concernant l’évolution de ses batteries. La Neue Klasse dont on parlait plus haut devrait ainsi recevoir dès sa mise sur le marché une nouvelle génération de batterie lithium-ion aux caractéristiques prometteuses.

Par rapport aux batteries actuelles, il faudrait compter sur 30 % d’autonomie supplémentaire (objectif 800 km sur le cycle mixte WLTP), des temps de charge réduits de 30 % grâce à l’architecture 800 volts, une amélioration de la densité énergétique de 20 % et même un coût de production en baisse de 50 %. Une technologie dont la marque est fière, peut-être même un peu trop…

Du côté des prototypes, la marque avance également grâce à son partenariat avec la start-up Our Next Energy. Cette dernière développe une batterie étonnante à deux chimies, et vient d’en installer une dans un iX. Résultat : 980 km en une charge ! Même si cette techno n’arrivera pas de sitôt sur le marché de l’aveu même de l’entreprise, il est toujours bon de savoir que des travaux sont en cours.