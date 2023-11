« Tesla doit nous rattraper » : pourquoi BMW pense (à tort) être en avance sur la voiture électrique

C'est l'annonce choc du jour, et elle nous vient du responsable de la production du Groupe BMW. Alors que la sixième génération de batteries pour ses prochaines voitures électriques commence à sortir des lignes de production, la marque allemande estime carrément qu'elles sont plus performantes que celles de Tesla. On en fait le tour.

On vous en avait déjà parlé, mais cette fois-ci, c’est la bonne. Les nouvelles batteries du Groupe BMW, qui arriveront sur la nouvelle génération des voitures électriques BMW (la fameuse Neue Klasse) en 2025 commencent à sortir des lignes de production.

Et c’est une bonne nouvelle, étant donné que l’actualité de la voiture électrique de ses derniers jours n’a pas été des plus joyeuses : Mercedes-Benz ne parvient pas à vendre ses EQS, Tesla vient d’annoncer des résultats du troisième trimestre moindres qu’espérés et le Groupe Volkswagen voit ses commandes s’effondrer de 50%.

Est-ce uniquement pour faire parler d’eux ? Toujours est-il que Milan Nedeljkovic, le responsable de la production du groupe, n’hésite pas à affirmer à Automotive News Europe qu’elles n’ont rien à envier à celles de Tesla. Pire encore, la marque américaine doit selon lui les rattraper !

Une technologie vraiment en rupture ?

Pourquoi arrive-t-il à cette conclusion ? Parce que ces nouvelles cellules sont tout de même prometteuses. Par rapport à la génération actuelle comme sur la i4, BMW annonce une amélioration de 30 % de l’autonomie et des temps de charge, une amélioration de la densité énergétique de 20 % et, peut-être encore plus important, un coût de production en baisse de 50 %.

Terminons enfin par une réduction de 60 % des émissions carbone lors de la production, c’est toujours bon à prendre. De fait, la Neue Klasse peut d’ores et déjà annoncer une charge de 10 à 80 % en 12 minutes via une architecture 800 volts -une technologie encore rare, disponible chez Kia, Hyundai et Porsche– et une autonomie de 800 km selon les normes WLTP.

Tesla réellement largué ?

En face, les batteries 4680 de Tesla sont-elles dépassées ? Pas forcément. Certes, elles doivent se contenter d’une techno 400 volts, mais les performances restant de premier ordre : la densité énergétique est multipliée par cinq et la puissance théorique carrément par six par rapport à la génération précédente !

La marque américaine peut en outre compter sur ses fournisseurs externes, comme BYD qui équipe ses Model Y Propulsion fabriqués à Berlin de batteries permettant une charge express. Nous avons d’ailleurs pu le constater : un 10 à 80 % peut être effectué en 20 minutes dès aujourd’hui !

Ajoutons à cela que la technologie 800 volts arrivera sur le Cybertruck, dont les premières livraisons sont prévues d’ici la fin de l’année, sans compter que nous avons l’habitude de voir Tesla progresser de façon continue. De fait, la marque peut largement rattraper son retard d’ici l’arrivée sur le marché des batteries BMW dans deux ans… Sachant qu’il faut déjà que les promesses de la marque allemande se concrétisent. La bataille s’annonce intéressante.